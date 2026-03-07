Fitch potvrdio rejting Hrvatske ‘A-‘, uz stabilne izglede

Agencija Fitch potvrdila je u petak rejting Hrvatske ‘A-‘, uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, ali i malo gospodarstvo, ranjivo na šokove, i slabiju cjenovnu konkurentnost.

Ocjena ‘A’ signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik da dugovi neće biti servisirani i da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego kod zemalja s višim rejtingom.

Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na ‘A-‘, uz napomenu da očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka.

Rejting Hrvatske odražava “vjerodostojni” zakonski okvir oslonjen na članstvo u EU i eurozoni, snažan gospodarski rast i potvrđenu fiskalnu disciplinu koja je podržala znatno smanjenje javnog duga iskazanog udjelom u BDP-u u proteklim godinama, navodi agencija u izvješću.

Snažan ekonomski rast podupirat će i dalje približavanje Hrvatske skupini razvijenih zemalja, iako vanjska cjenovna konkurentnost u posljednje vrijeme slabi, napominje agencija.

Slabe su pak točke niži BDP po stanovniku i slabiji institucionalni kapacitet i sustav upravljanja od onih zemalja s ocjenom ‘A’ i malo gospodarstvo, zbog kojih je ranjiva na vanjske šokove.

Smanjena cjenovna konkurentnost

Rast hrvatskog gospodarstva usporio je u 2025. godini na 3,1 posto, ali je i dalje bio znatno viši od prosjeka eurozone gdje je aktivnost porasla za 1,5 posto, primjećuju u Fitchu.

Hrvatska je rastom nadmašila i medijan zemalja s ocjenom ‘A’ koji je iznosio 2,5 posto, napominju.

Osobna je potrošnja lani usporila, a izvoz usluga pao dok su ulaganja i robni izvoz ponovo bili snažni.

U 2027. godini gospodarska aktivnost trebala bi, po Fitchu, usporiti na 2,7 posto i ponovo nadmašiti prognozirani prosjek eurozone i medijan zemalja s ocjenom dužničkih papira ‘A’, uz umjereniju domaću potražnju i poboljšani neto izvoz.

Vanjska cjenovna konkurentnost Hrvatske oslabila je, posebno u turizmu, dijelom i zato što se cijene smještaja i restorana približavaju prosjeku EU-a pa se izvoz usluga smanjuje, ističu..

Poticaj vanjskoj potražnji za hrvatskom robom i uslugama trebalo bi biti “fiskalno popuštanje” širom EU-a radi veće potrošnje na obranu i na infrastrukturu, procjenjuju u Fitchu.

Hrvatska vlada namjerava do 2030. povećati potrošnju na obranu na tri posto BDP-a, s procijenjenih dva posto u 2025., ali “efekti prelijevanja” na gospodarstvo bit će ograničeni zbog skromnog sektora vojne opreme.

Novac iz EU-a podupirat će gospodarski rast do 2030. godine, napominju.

Stabilizacija duga

Hrvatski proračunski manjak porastao je u 2025. godini, po procjeni Fitcha, na 2,5 posto BDP-a, odražavajući troškove zakona o plaćama u javnom sektoru, veću kapitalnu potrošnju i veća socijalna davanja.

U 2027. godini manjak bi trebao porasti na 2,8 posto, prognoziraju, i biti niži od prognoziranog medijana u skupini zemalja s ocjenom ‘A’, jer će socijalna davanja i potrošnja na obranu dodatno porasti dok bi rast plaća u javnom sektoru trebao usporiti.

Vlada se obavezala zadržati proračunski manjak ispod tri posto BDP-a,, ali “kruta” struktura troškova i razina prihoda u skladu s prosjekom EU-a mogli bi zakomplicirati potencijalnu “prilagodbu”, napominju u Fitchu.

Javni dug spustio se u 2025. godini na 56,3 posto BDP-a, a u 2026. trebao bi se stabilizirati u uvjetima “normalizacije” rasta nominalnog BDP-a i “tvrdokornog” primarnog proračunskog manjka.

Do sada agencija je bila očekivala nastavak trenda smanjivanja duga.

Kamate na dug opće države trebale bi neznatno porasti na 3,3 posto proračunskog prihoda u 2026. i 2027. godini, s 3,2 posto u 2025., ali će i dalje biti ispod prognoziranog medijana u grupi zemalja s ocjenom ‘A’.

Rizik neravnoteže

Napominju da bi mogli sniziti važeći rejting Hrvatske bude li gospodarstvo u srednjem roku raslo znatno slabije no što pokazuju njihove trenutne procjene zbog, primjerice, “strukturnih šokova u ključnim sektorima” ili narušene konkurentnosti.

Rejting bi mogao biti smanjen i ako se javni dug iskazan udjelom u BDP-u osjetno poveća na srednji rok zbog, primjerice, duljeg razdoblja blaže proračunske politike ili slabijih prognoza za gospodarstvo.

Agencija će pak podići rejting ako se javni dug iskazan udjelom u BDP-u značajno smanji na srednji rok, posebno ako taj trend bude poduprt “strukturnim poboljšanjem u javnim financijama”.

Pozitivno bi ocijenili i približavanje “strukturnih” pokazatelja, uključujući kvalitetu sustava upravljanja i razinu dohotka, medijanu zemalja s ocjenom ‘A’ zahvaljujući, primjerice, duljem razdoblju snažnog gospodarskog rasta koji ne bi doveo do ‘gomilanja’ makroekonomskih, proračunskih ili vanjskih neravnoteža.