Moody’s dodijelio HPB-u kreditni rejting

Hrvatska poštanska banka dobila je kreditni rejting od agencije Moody’s. Za dugoročno depozitno poslovanje dobila je Baa2, a za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira Baa3.

Agencija za procjenu kreditnog rejtinga Moody’s, jedna od tri vodeće institucije tog tipa u svijetu, dodijelila je Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB) kreditni rejting Baa2 za dugoročno depozitno poslovanje i Baa3 za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira, sa stabilnim izgledima.

„Investicijski kreditni rejting dodijeljen HPB-u čini me iznimno ponosnim jer predstavlja validaciju dugogodišnjeg rada HPB tima na konzistentnom jačanju Banke putem održivog rasta tržišnog udjela i profitabilnog poslovanja te je ujedno i afirmacija gospodarske politike Vlade RH koja stvara pozitivno poslovno okruženje za poduzetnike i građane, reflektirano i u najboljem rejtingu Republike Hrvatske u njenoj povijesti” – rekao je predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke Marko Badurina.

Ovakva ocjena kreditnog rejtinga potvrda je snažne kapitaliziranosti koja odlikuje HPB zadnjih pet godina, kao i utjecaja tržišnog položaja Banke, koja je danas među pet najvećih banaka u Hrvatskoj, na njenu profitabilnost i troškovnu učinkovitost.

Osim što se ovime HPB svrstava u mali broj kompanija u Hrvatskoj koje su ocijenjene investicijskim rejtingom, on banci, osim validacije dosadašnjih rezultata rada HPB tima, osigurava pristup širem krugu institucionalnih investitora na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala i time otvara mogućnosti za eventualna izdanja dužničkih vrijednosnih papira u budućnosti, čime se dodatno može diverzificirati i ojačati struktura izvora sredstava Banke.