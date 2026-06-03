Hrvatske freelancerice među najplaćenijima na svijetu i s najmanjom razlikom u odnosu na muške kolege

Hrvatska je država u kojoj je najmanja razlika u satnici muškaraca i žena freelancera, a satnica hrvatskih freelancerica na visokom je šestom mjestu. Rezultati su to istraživanja tvrtke Remitly.

Razlika u satnici muškarca i žene freelancera najmanja je u Hrvatskoj – pokazuje istraživanje tvrtke Remitly provedeno na 58.261 ispitanika u usporedivim zanimanjima diljem svijeta. Prema njemu, prosječna satnica freelancera u Hrvatskoj iznosi 47,69 dolara, a freelancerice 47,56 dolara. To je razlika od samo 0,3 posto i uvjerljivo je najmanja među 54 države uključene u istraživanje.

No, ni Hrvatska nije imuna na razlike. One su najizraženije u području financijske analize, u kojoj su freelancerice plaćene 42,7 posto manje.

Najveća razlika je u Tajlandu, u kojem je muška satnica 63,57 dolara, a ženska 30,68 dolara, što je tek 51,7 posto muške satnice. Žene freelancerice u prosjeku naplaćuju 19 posto manje od muškaraca diljem svijeta, pokazuje istraživanje.

Hrvatske freelancerice u rangu sa švedskim i njemačkima

Zanimljivo je i da razlika u satnicama nije toliko izražena kao razlika u plaćama kad se uspoređuju različite države. Iz liste iskaču tek Švicarska i SAD. Najbolja prosječna muška freelancerska satnica u Švicarskoj iznosi 92,24 dolara, a u SAD-u 80,11 dolara. Iznenađujuće, na trećem mjestu je već spomenuti Tajland s 63,57 dolara. Sličan poredak je i kod freelancerica. U Švicarskoj on iznosi 67,29 dolara, SAD-u 66,58 dolara, a u Australiji 48,78 dolara.

Države s najmanjom razlikom u prosječnim satnicama freelancera i freelancerica. Nastavak tablice je niže u tekstu; Foto: Remitly

Prosječna satnica freelancerice u Hrvatskoj na visokom je šestom mjestu. Uz spomenute tri države, freelancerice su bolje plaćene samo još u Njemačkoj ($48,61) i Švedskoj ($47,84).

Načelo “jednake plaće za jednak rad” ugrađeno je u nacionalna zakonodavstva i međunarodne propise o ljudskim pravima. No freelancing je često nesigurniji oblik rada od klasičnog zaposlenja, a procesi angažiranja nerijetko su netransparentni. U nastojanju da ostanu konkurentni, freelanceri ponekad podcjenjuju vrijednost vlastitog rada i tako zarađuju manje nego što bi trebali.

Kako su se računali podaci?

Nije jasno koji su sve podaci mogli utjecati na objektivnost istraživanja. Kako bi izračunao globalni i nacionalni jaz u satnicama freelancerima, Remitly je analizirao objavljene satnice na platformi Upwork za različita zanimanja i kategorije poslova. U uzorak su uključeni samo profili s javno objavljenom satnicom i najmanje 100 naplaćenih radnih sati.

Za procjenu spola freelancera korišten je servis GenderAPI, koji na temelju imena procjenjuje najvjerojatniji spol osobe. U istraživanje su uključeni samo slučajevi u kojima je pouzdanost procjene bila najmanje 90 posto. Autori pritom naglašavaju da se radi o procjeni najvjerojatnijeg spola na temelju imena, a ne o službenom ili osobnom rodnom identitetu pojedinaca. Podaci su ažurirani zaključno sa svibnjem 2026. godine.

Razlike ovise i o zanimanjima. Najveći jaz zabilježen je u području financija i računovodstva, gdje žene naplaćuju 26,1 posto manje. U kategoriji dizajna i kreativnih zanimanja najveća razlika zabilježena je među montažerima YouTube videa (23,4%).

Dugoročno ne treba podcijenjivati rad zbog lokacije

Ankur Tiwari, potpredsjednik i generalni direktor Remitly Businessa, ističe da Sjedinjene Američke Države i dalje predstavljaju jedno od najvažnijih tržišta za freelancere te da su u analizi zabilježile druge najviše prosječne satnice na svijetu.

Prema njegovim riječima, geografska lokacija postaje sve manje važna od načina na koji se freelancer pozicionira na tržištu. Uspješni freelanceri, kaže, oni su koji se predstavljaju kao lokalni partneri, a ne samo kao udaljeni suradnici.

Dodaje kako freelancerima koji žele ući na tržišta s višim cijenama ponekad može imati smisla privremeno nuditi niže cijene kako bi izgradili reputaciju, prikupili preporuke i stekli povjerenje klijenata. Dugoročno, međutim, kvalitetni stručnjaci ne bi trebali podcjenjivati vlastiti rad samo zbog mjesta iz kojeg rade.

Danielle Treharne, potpredsjednica i generalna direktorica za Europu, Bliski istok, Afriku i Aziju-Pacifik u Remitlyju, navodi kako obrasci rada među freelancerima ne prate nužno trendove zabilježene u tradicionalnom zapošljavanju.

Pravila nisu ista kao kod tradicionalnog tržišta rada

Usporedbom rezultata ovog istraživanja s podacima OECD-a o medijalnim primanjima iz 2024. godine pokazalo se da se poredak zemalja uglavnom razlikuje, pri čemu su Kolumbija, Francuska i Švedska među rijetkim državama koje su se u oba skupa podataka našle među zemljama s najmanjim razlikama u primanjima između muškaraca i žena.

Treharne smatra da to pokazuje kako freelancing funkcionira prema drugačijim pravilima od tradicionalnog tržišta rada te da će i rješenja za smanjenje razlika u primanjima morati biti drugačija. Kao jednu od mogućnosti navodi povezivanje žena poduzetnica i freelancerica koje otvoreno razgovaraju o cijenama svojih usluga i međusobno dijele iskustva.

Prema njezinim riječima, cilj istraživanja je potaknuti freelancere da preispitaju način na koji vrednuju vlastiti rad te da iskoriste prilike koje nudi globalno tržište usluga.

Savjeti za određivanje freelancerskih cijena

Remitly navodi nekoliko preporuka za freelancere koji žele odrediti održive cijene svojih usluga. Savjetuju im da izračunaju minimalnu satnicu koja pokriva poslovne i osobne troškove. U cijene treba uključiti i troškove godišnjeg odmora, bolovanja i razdoblja bez angažmana. Preporučuju redovito praćenje konkurencije i uspoređivanje vlastite cijene s tržišnim standardima.

Pri radu s međunarodnim klijentima preporučuju uzeti u obzir troškove konverzije valuta i transfera novca. Radi izbjegavanja problema, dobro je jasno definirati što je uključeno u cijenu te predvidjeti dodatne naknade za hitne projekte ili veći broj revizija. Napominju da ne podcjenjuju vlastito iskustvo, reference i kvalifikacije. Granice pregovora i uvjete pod kojima su moguće više ili niže cijene treba unaprijed odrediti.