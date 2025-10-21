Ovo je 10 najboljih zemalja za digitalne nomade. Sedam ih je u Europi

Europa prednjači u zapošljavanju radnika na daljinu. Nakon pandemije, milijuni radnika napustili su tradicionalni način rada u uredu i odlučili se za isključivo rad na daljinu, zbog veće fleksibilnosti i slobode.

Global Citizen Solutions rangirao je 64 zemlje na temelju kriterija kao što su trajanje vize, prihodi i mogućnosti stalnog boravka i državljanstva. Od prvih 10 zemalja, čak sedam nalazi se u Europi, prenosi Euronews.

Španjolska se našla na vrhu liste zahvaljujući digitalnoj nomadskoj vizi koja strancima omogućuje rad na daljinu za tvrtku ili poslodavca koji se nalazi izvan zemlje koristeći računalo.

Velika prednost španjolske nomadske vize je ta što samozaposleni radnici mogu raditi i za tvrtku sa sjedištem u Španjolskoj.

Španjolska Nizozemska Urugvaj Kanada Češka Portugal Francuska Ujedinjeni Arapski Emirati Njemačka Malta

Izvješće također hvali Španjolsku zbog iznimno brzog interneta u Europi i visoke kvalitete života.

S ekonomskog gledišta, Španjolska je pristupačnija od mnogih sjevernoeuropskih zemalja, posebno u manjim gradovima gdje su troškovi života niži uz održavanje visokih standarda sigurnosti, zdravstvene zaštite i sadržaja, navodi se u izvješću.

Nizozemska je zauzela drugo mjesto na ljestvici zbog dozvole za samozapošljavanje, koja procjenjuje podnositelje zahtjeva na temelju toga imaju li interes u nizozemskom gospodarstvu.

Ova dozvola omogućuje pristup stalnom boravku, što zemlju svrstava među europske destinacije najpovoljnije za integraciju.

“Što se tiče optimizacije poreza, Nizozemska je manje konkurentna od Španjolske jer primjenjuje globalni porezni režim“, objašnjava se u izvješću.

“Međutim, to je nadoknađeno iznimnim rezultatima u kvaliteti života, s vrhunskom zdravstvenom skrbi, sigurnošću, kulturnim sadržajima i urbanim uvjetima života.“

Češka je zauzela peto mjesto. Istaknula se kao jedno od najjačih središta u srednjoj Europi za profesionalce koji rade na daljinu.

Jedna je od rijetkih zemalja koja nudi izravan put do državljanstva putem svog okvira za digitalne nomadske vize, a u izvješću je pohvaljena zbog visokog životnog standarda i umjerenih troškova života u usporedbi sa Zapadnom Europom.

Portugalska viza za rad na daljinu u Europi (D8) zauzela je šesto mjesto, nudeći digitalnim nomadima ili vizu za privremeni boravak ili dozvolu boravka.

Zemlja ima koristi od dobrih istraživačkih veza s EU, ima umjerene troškove života i nudi porezne olakšie za strane stručnjake iz određenih područja.

Francuska je postigla visoku ocjenu na indeksu kvalitete života zbog kriterija koji uključuju pouzdanu brzinu interneta i snažnu prometnu povezanost.

“Njemačka je na devetom mjestu, ističući se kao jedna od najatraktivnijih europskih destinacija za profesionalce koji rade na daljinu i traže stabilnost, infrastrukturu i dugoročnu integraciju“, dodaje se u izvješću.

Stručnjaci su pohvalili vizu za freelancere u zemlji, koja je uvedena 2021. godine i omogućuje radnicima na daljinu boravak u zemlji do tri godine.

Iako se ova viza ne može produžiti, Njemačka nudi pristup stalnom boravku nakon pet godina.

Malta se također uspjela plasirati među 10 najboljih. Jednogodišnja viza za radnike na daljinu ne nudi izravan put do državljanstva, ali se zemlja može pohvaliti dosljedno dobrom brzinom interneta, snažnom zdravstvenom skrbi i socijalnom stabilnošću.

Engleski je službeni jezik na Malti, što također povećava njegovu privlačnost za mnoge međunarodne stručnjake.

Iako Hrvatska nije među top 10, zauzela je solidno 28. mjesto.