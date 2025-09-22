Koje su najsigurnije europske zemlje?

Ministar pravosuđa Felix Bolanos nedavno je tijekom plenarne sjednice u donjem domu španjolskog parlamenta ustvrdio da je Španjolska jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu.

Kako bismo provjerili valjanost njegovih tvrdnji o globalnoj sigurnosti Španjolske i usporedbi s ostatkom Europe, pogledajmo različite indekse, poput Globalnog indeksa mira koji je izradio Institut za ekonomiju i mir.

Mjeri razinu društvene sigurnosti i zaštite, opseg domaćih i međunarodnih sukoba te stupanj militarizacije u određenoj zemlji. Što je niži rezultat, to je zemlja sigurnija.

U svom izdanju za 2025. godinu, Španjolska se nalazi na 25. mjestu od 163 zemlje.

Zapravo, Europa je dominirala vrhom tablice: četiri od pet najsigurnijih zemalja na svijetu bile su europske – Island, Irska, Austrija i Švicarska, a osam europskih zemalja našlo se među prvih 10, zajedno s Portugalom, Danskom, Slovenijom i Finskom, prenosi Euronews.

Prema najnovijim rezultatima Eurostata, Luksemburg je imao najmanji broj zabilježenih ubojstava u odnosu na veličinu stanovništva i na 100.000 ljudi, koji je iznosio 0,32.

Italija (0,48), Slovenija (0,52), Češka (0,53) i Austrija (0,61) bile su sljedeće, a Španjolska je imala šesti najniži rezultat (0,63).

Najopasnije zemlje su Latvija (4,88), Litva (3,54) i Estonija (2,78).

Hrvatska među najsigurnijim zemljama

Prema izvješću Instituta za ekonomiju i mir za 2025., Hrvatska je zauzela 19. mjesto od 163 zemlje. Island je na prvom mjestu.

Europe in Motion također je nedavno izvijestio o percipiranom kriminalu, nasilju i vandalizmu. Ovdje je Hrvatska najsigurnija europska zemlja, na temelju iskustava građana. Samo 1,4% hrvatskih građana prijavilo je bilo kakvu antisocijalnu aktivnost, u usporedbi s 20,9% u Grčkoj, što je najviša stopa.

Litva je na 2., a Poljska na 3. mjestu.

Ipak, u izvještaju koji je u veljači objavila Istraživačka skupina Europskog parlamenta navedeno je da se nasilje kriminalaca uključenih u organizirani kriminal povećava u Europskoj uniji.

Iako je Europa još uvijek jedan od kontinenata najmanje pogođenih organiziranim kriminalom, očekuje se da će kriminalne mreže povećati svoj globalni doseg, dodaje se, napominjući da je EU već poduzeo mjere za preokret, poput uvođenja novih pravnih i istražnih okvira za borbu protiv nasilja.