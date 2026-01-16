Hrvatske šume korigirale cijene za sve drvne sortimente

Hrvatske šume (HŠ) izvijestile su u petak da su korigirale cijene za sve drvne sortimente u prosjeku za osam posto, istaknuvši pritom da su cijene drvnih sortimenata u Hrvatskoj i dalje među najpovoljnijima u regiji.

Iz te državne tvrtke kazali su da provode tehničko usklađivanje cijena drvnih sortimenata s ciljem očuvanja daljnje stabilnosti poslovanja, održivog gospodarenja šumskim resursima te nastavka pouzdane opskrbe drvne industrije i građana.

“Riječ je o korekciji cijena u prosjeku osam posto za sve drvne sortimente, a koja proizlazi iz objektivnih gospodarskih okolnosti, uključujući nastavak inflatornih pritisaka, rast troškova rada, energenata i ostalih ulaznih troškova u proizvodnji”, navodi se u priopćenju.

Među najpovoljnijima u regiji

Takvo usklađivanje, kako su kazali, predstavlja nastavak politike o kojoj su HŠ javnost već informirale u listopadu prošle godine, kada je naglašeno da su cijene drvnih sortimenata u Hrvatskoj i dalje među najpovoljnijima u regiji.

Iz HŠ napominju kako i dalje ostaju snažno usmjerene na odgovorno i održivo upravljanje šumskim resursima, vodeći računa o potrebama svih dionika – od drvno-prerađivačke industrije, koja je važan dio nacionalnog gospodarstva, do građana koji ovise o ogrjevnom drvu kao osnovnom energentu. Posebna se pažnja pritom i nadalje posvećuje socijalno osjetljivim skupinama i osiguravanju dostupnosti ogrjevnog drva.

Važnim su istaknuli da su šumski resursi ograničeni te da svi sudionici u lancu – od Hrvatskih šuma, preko industrije do krajnjih korisnika dijele odgovornost za njihovo racionalno i dugoročno očuvanje. Usklađivanje cijena stoga ima i tehničku ulogu u očuvanju ravnoteže između potražnje, mogućnosti šumskog fonda i obveza koje proizlaze iz održivog gospodarenja, naveli su.

“Naš je cilj stabilan, predvidiv i odgovoran sustav gospodarenja šumama koji može dugoročno zadovoljiti potrebe gospodarstva i građana”, kazao je predsjednik Uprave HŠ Joško Radanović.

Usklađivanje cijena, kako je rekao, nije jednokratna odluka, već dio kontinuiranog prilagodavanja stvarnim troškovima i ograničenjima resursa, uz stalni dijalog sa svim dionicima. Poručio je kako će HŠ ostati pouzdan partner drvnoj industriji i građanima, ali istodobno moraju biti realni i odgovorni prema šumama kao nacionalnom bogatstvu.

Iz HŠ-a su istaknuli kako će i nadalje transparentno komunicirati sve važne odluke te pravodobno informirati javnost o svim promjenama, uz jasnu svijest da se prilagodbe cijena mogu nastaviti i u budućnosti, ovisno o razvoju gospodarskih i tržišnih okolnosti.