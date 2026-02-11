Hrvatske tvrtke u Maroku traže prilike za uključivanje na tržište Sjeverne Afrike

Hrvatska gospodarska komora organizirala je gospodarsko izaslanstvo u suradnji s Glavnom konfederacijom marokanskih poduzeća (CGEM). Od 10. do 14. veljače 15 hrvatskih tvrtki imaju priliku sudjelovati na gospodarskom forumu i u B2B razgovorima, te posjetiti sajam solarne tehnologije Solaire Expo Maroc u Casablanci.

Budući da je Maroko regionalni lider u energetskoj tranziciji Sjeverne Afrike, fokus posjeta je na sektoru energetike, no mogućnosti suradnje istražuju i tvrtke iz poljoprivrede, turizma i drvne industrije.

“Kao što Kraljevina Maroko može hrvatskim tvrtkama biti ulazna točka na šire područje Afrike, tako i Hrvatska ima izniman geostrateški položaj. Dio smo Europske unije, eurozone i Schengena – to su naše logističko-transportne prednosti i snage u međunarodnoj trgovini. Posebno bih istaknuo potencijal suradnje u obnovljivim izvorima energije, solarnoj energiji pogotovo. Radi se o temi oko koje je Hrvatska gospodarska komora izrazito angažirana na domaćem terenu. Predano radimo na uklanjanju prepreka za investitore u obnovljive izvore energije i povećanju energetske nezavisnosti”, poručio je zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.

Kao strateško tržište Maroko vidi tvrtka AleDo Tech, specijalizirana za fotonaponske sustave i složene projekte iz područja obnovljive energije. U kontaktima s javnim institucijama, energetskim agencijama i poduzetnicima uključenima u razvoj projekata obnovljive energije i e-mobilnosti predstavljat će među ostalim i vlastita softverska rješenja za upravljanje punionicama električnih vozila.

“Fokusirani smo na komercijalne i industrijske projekte solarnih elektrana, baterijskih spremnika i e-mobilnosti. Potencijal suradnje vidimo prije svega u razmjeni iskustava, na primjer zanima nas njihov projekt solarne elektrane snage 580 MW s pohranom energije. A mi možemo ponuditi vlastita IT rješenja, ali i želimo predstaviti ZG Green Energy Fair, događaj koji mi organiziramo, a koji će se ove godine održati u listopadu. U svemu tome ključni su osobni kontakti i konstruktivan razgovor”, rekao je Domagoj Badanjak, direktor AleDo Tech.

Čak 90 posto hrvatskog izvoza u Maroko čine proizvodi od kože i obrađeno drvo. Dio delegacije je tako i hrvatska tvrtka specijalizirana za proizvodnju i trgovinu drvom te proizvodima od drva, posebno bukovine, koja traži prilike za širenje na nova tržišta.

“Sudjelovanje u gospodarskoj delegaciji u Maroku za nas predstavlja važan korak u širenju poslovanja i jačanju izvozne aktivnosti. S obzirom na to da planiramo povećanje proizvodnih kapaciteta, usmjereni smo na plasman proizvoda na nova tržišta. Poznato nam je da se proizvodi poput naših već izvoze u Maroko, zbog čega vidimo jasan potencijal za uspostavu izravne suradnje s lokalnim partnerima. Marokansko tržište smatramo perspektivnim zbog gospodarskog rasta i razvoja industrije. Poslovni susreti ove vrste iznimno su vrijedni jer omogućuju osobne kontakte, koji su temelj povjerenja i dugoročnih poslovnih odnosa”, kaže Tihomir Razumić, direktor tvrtke Bagrem.

Ukupna robna razmjena Hrvatske i Maroka u 2024. iznosila je gotovo 64 milijuna američkih dolara, uz suficit u izvozu od gotovo 26 milijuna dolara. Uz proizvode od kože i obrađeno drvo, manji dio izvoza čine dijelovi za motorna vozila, montažne zgrade i građevinska stolarija. Uvozimo ponajviše osobne automobile i mineralnih gnojiva. Paralelno s robnom razmjenom, vidljiv je i rast turističkih dolazaka. U 2024. godini Hrvatsku je posjetilo 20 posto više marokanskih turista nego godinu prije, uz prosječno zadržavanje tri noći.