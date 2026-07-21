Hrvatske vode planiraju natječaje za obranu od poplava vrijedne preko 180 milijuna eura

Hrvatske vode pripremaju natječaje za obranu od poplava tijekom sljedeće četiri godine. Za sada su u ovom mjesecu najavili 14 natječaja, a moguće je da će ih biti i više. Procijenjena vrijednosti tih 14 natječaja je 183,5 milijuna eura plus PDV, a u ovoj fazi biraju se tvrtke koje će po definiranim cijenama sklapati kasnije pojedinačne ugovore.

Hrvatske vode u Prethodnim natječajima Narodnih novina najavile su ovog mjeseca 14 natječaja za obranu od poplava procijenjene vrijednosti 183,5 milijuna eura plus PDV. Predmet natječaja su usluge preventivne, redovne i izvanredne obrana od poplava i leda na različitim branjenim područjima u Hrvatskoj.

Najmanji natječaj procijenjene vrijednosti 4,98 milijuna eura plus PDV odnosi se na područje malog sliva Vrljike, a najveći procijenjene vrijednosti 26,52 milijuna eura plus PDV odnosi se na područje južnog dijela područja malog sliva Zagrebačko prisavlje.

Uvjet najskupljeg natječaja – zapošljavanje osjetljivih skupina

Taj posao uključuje područja gradova Zagreba, Samobora, Svete Nedelje i općine Stupnik. Riječ je o okvirnom sporazumu za razdoblje od četiri godine. Lokacija radova nije samo podrućje uz Savu, već uz brojna područja na kojima postoje rijeke, rječice i potoci.

Tvrtke zainteresirane za primjerice taj natječaj, u 2026. godini i prethodnih pet godina moraju imati iste ili slične poslove ukupno vrijedne četvrtinu vrijednosti natječaja, odnosno 6,63 milijuna eura. Glavni kriterij za odabir izvoditelja tog natječaja je cijena (90 bodova), dok se preostalih 10 bodova dodaje na temelju društvenih aspekata.

Konkretno, to se odnosi na zapošljavanje ljudi sa slabijim mogućnostima pronalaženja posla. U tu skupinu spadaju primjerice dugotrajno nezaposleni, mladi ljudi, useljenici, djelomično radno sposobni stanovnici, osobe s invaliditetom i slično.

Troškovnik otkriva kako se aktivnosti sastoje od preventivnih te redovnih i izvanrednih obrana od poplava. S obzirom da se radi o okvirnom sporazumu, sada se ne nabavljaju usluge, nego kasnijim pojedinačnim ugovorima koji se sklapaju s izabranom tvrtkom kroz sljedeće četiri godine. Količina radova može odstupati od planirane.