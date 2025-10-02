Pomgrad tražio previše novca, pa će pregradu na Neretvi za 21 milijun eura graditi Texo Melior

Izabrana je tvrtka koja će graditi pregradu na Neretvi kako bi se tamošnje tlo zaštitilo od zaslanjenja. To je Texo Melior čija je ponuda bila povoljnija od Pomgradove.

Cavtatski Texo Melior izabran je za graditelja pregrade na Neretvi. Forbes Hrvatska već je izvještavao o natječaju za tu, prvu etapu projekta, čiji je cilj zaštititi okolno tlo i vodu od zaslanjenja. Do njega dolazi u ljetnim mjesecima kad je vodostaj niži, zbog čega morska voda ulazi u ušće Neretve i prodire u okolno (poljoprivredno) tlo.

Prva verzija natječaja za gradnju pregrade bila je raspisana u studenom 2024. godine. Na njega se uz Texo Melior javio splitski Pomgrad, no obje ponude bile su veće od tada procijenjene vrijednosti. Osim toga, Texo Meliorova ponuda nije dokazala stručnu i tehničku sposobnost.

Natječaj je zbog toga ponovljen u svibnju ove godine, a na njega su se ponovno javile iste dvije tvrtke. Hrvatske vode procijenjena vrijednost podigle su na 24,9 milijuna eura plus PDV, Pomgrad je smanjio svoju ponudu na 26,82 milijuna eura plus PDV, a Texo na 21,87 milijuna eura plus PDV te je izabran.

Izgradnja pregrade prva je etapa projekta. Druga je distribucija nezaslanjene vode za koju je također ponovno raspisan natječaj, procijenjen na 37,8 milijuna eura plus PDV. Njegov cilj je izgraditi sustav tlačne distributivne mreže za transport nezaslanjene vode na zaslanjene poljoprivredne površine. Dovođenjem svježe vode na poljoprivredne površine osigurat će se ispiranje soli iz površinskog sloja tla, čime će trenutačno slabo do umjereno zaslanjena tla preći u kategoriju nezaslanjenih tala.