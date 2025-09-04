U pripremi natječaj za gradnju luke Perna na Pelješcu vrijedan 14,56 milijuna eura

Natječaj za gradnju nove luke na Pelješcu objavljen je na Prethodnim savjetovanjima, što znači da se uskoro može očekivati i njegovo raspisivanje. Financira se sredstvima Europske unije, a po završetku gradnje se može očekivati kvalitetnija povezanost Pelješca i Korčule.

Nedugo nakon natječaja za nastavak gradnje nove luke na Korčuli, raspisuje se i onaj za dugo najavljivanu gradnju luke s druge strane, na Pelješcu. Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina objavila je natječaj za izvođenje radova na izgradnji luke Perna procijenjene vrijednosti 14,56 milijuna eura plus PDV. Izgradnja luke financira se sredstvima Europske unije.

Skraćivanje trajektne linije Pelješac – Korčula

Predmet natječaja su radovi izgradnje nove operativne obale trajektnog pristaništa i uređenja prateće zaobalne površine u funkciji obavljanja trajektnog prometa ljudi i vozila. Dokumentacija natječaja otkriva kako će luka Perna između ostalog imati kafić s terasom, javnim wc-om i skladištem i objekt za prodaju karata s čekaonicom te prometne, parkirne i zelene površine.

Predviđena je izgradnja parkirališnih površina na zapadnom i istočnom dijelu luke sa ukupno 143

parkirna mjesta za osobne automobile, 8 parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom, 11 parking mjesta

za motorkotače i 3 za autobuse. Kontrola prilaza parkiralištu bit će ostvarena primjenom ulazno –

izlaznih rampi.

Tranzitni dio s trakama za ukrcaj i iskrcaj vozila je projektiran sa 16 traka za ukrcaj ukupnog

kapaciteta 154 vozila te 2 trake za iskrcaj.

Po završetku izgradnje, luka Perna koja se nalazi tri kilometra zapadno od Orebića, preuzet će funkciju pristana u Orebiću. Izgradnjom luke i zaobilaznice oko Orebića riješit će se ključno prometno pitanje na području Orebića, ali i napraviti važan korak po pitanju kvalitetne povezanosti Pelješca i Korčule. Vizualnim pogledom na kartu može se naslutiti da će se trajanje trajektne linije po završetku izgradnje obje luke smanjiti za trećinu.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja natječaja je cijena s utjecajem od 80 posto, a tu su još trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke (10 posto) i specifično iskustvo stručnjaka (10 posto).

