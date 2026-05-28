Hrvatski Telekom poziva kreativce da uz pomoć AI alata reinterpretiraju emociju nogometa

Uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Hrvatski Telekom pokreće kreativni natječaj kojim poziva sve autore, kreativce, ljubitelje nogometa i digitalne entuzijaste da uz pomoć alata umjetne inteligencije u vlastitome izričaju reinterpretiraju emociju nogometa koja proizlazi iz navijanja za naše Vatrene.

Natječaj ‘AIMO! stvarati i navijati uz AI’ je otvoren za sve koji žele istražiti mogućnosti tehnologije umjetne inteligencije (AI) kroz video sadržaje, fotografije i ilustracije inspirirane nogometom, navijanjem, reprezentacijom i strašću koju ovaj sport budi.

Natječaj se temelji na UGC (user generated content) konceptu, čime autori kroz vlastitu perspektivu i uz pomoć AI alata interpretiraju nogomet na originalan i novi način. Fokus natječaja je na originalnosti, kreativnosti i inovativnom korištenju tehnologije.

Projekt je dio aktivnosti Hrvatskog Telekoma usmjerenih na približavanje umjetne inteligencije široj javnosti te poticanje kreativnog korištenja novih tehnologija. Kroz edukativne sadržaje i suradnju s domaćim autorima koji koriste AI alate u stvarnim kreativnim procesima cilj projekta je pokazati kako tehnologija može biti alat za razvoj ideja, kreativnosti i novih formata sadržaja.

Ukupni nagradni fond za ‘AIMO! stvarati i navijati uz AI’ iznosi 15.000 eura. Autor/-i najboljeg rada dobiti će ukupno 7.000 eura, drugoplasiranog rada 4.000 eura, a trećeplasiranog 2.000 eura, dok će dobitnik posebne nagrade publike također osvojiti 2.000 eura.

Sudionici mogu prijaviti AI generirane video sadržaje trajanja do 30 sekundi, fotografije i ilustracije, a prijave će svatko moći sam unositi na posebnu web platformu na linku. Svi prijavljeni radovi moraju biti kreirani nekim od alata umjetne inteligencije. Stručni žiri će među svim prijavljenim radovima odabrati 10 finalista. Među 10 finalista stručni žiri odabrati će tri najbolja, a publika će svojim glasovima, glasajući na službenom Instagram profilu Hrvatskog Telekom odabrati svog favorita, za posebnu nagradu javnosti.

Povodom početka natječaja predstavljene su i nove edukativne video epizode autora i AI umjetnika Filipa Filkovića Philatza, jednog od najprepoznatljivijih domaćih autora koji umjetnu inteligenciju koristi u stvarnim kreativnim projektima, kao alata za inspiraciju, razvoj ideja i kreativnu produkciju

„Umjetna inteligencija sama po sebi ne stvara dobar sadržaj. Ona postaje zanimljiva tek kada iza nje stoje ideja, stav i kreativnost osobe koja je koristi. Zato ovaj natječaj vidim kao odličnu priliku da autori eksperimentiraju, razvijaju vlastiti izraz i pokažu kako tehnologija može biti sredstvo autentičnog kreativnog stvaranja“, izjavio je Filip Filković Philatz.

“Suvremena umjetnost oduvijek je bila prostor istraživanja novih medija i tehnologija, a umjetna inteligencija danas postaje jedan od alata kroz koji autori mogu razvijati i proširivati vlastiti kreativni izraz. No, bez ideje, emocije i autorskog pogleda nema ni umjetnosti – AI ne može zamijeniti ljudsku kreativnost, već joj može otvoriti nove mogućnosti. Upravo zato ovaj natječaj vidim kao zanimljiv spoj tehnologije, umjetnosti i kolektivne emocije koju nogomet budi“, izjavila je Frankica Mitrović Mihić, povjesničarka umjetnosti i vlasnica galerije Zen Contemporary Art.

“Kao što Hrvatska ima odlične sportaše i nogometaše koji nas čine ponosnima, tako nedvojbeno ima i odlične kreativce koji su sposobni stvoriti nešto iznimno. To nas je vodilo i kod osmišljanja ovog projekta gdje povezujemo prilike koje tehnologija pruža i emociju koja dolazi s navijanjem. Hrvatski Telekom već je dugi niz godina ponosni partner Hrvatskog nogometnog saveza i hrvatske reprezentacije te kontinuirano podržavamo projekte koji povezuju tehnologiju, inovacije i zajedništvo koje nogomet donosi.

Ovim kreativnim natječajem želimo pokazati kako alati umjetne inteligencije mogu otvoriti nove mogućnosti kreativnog izražavanja i inspirirati mlade generacije da tehnologiju koriste na inovativan i odgovoran način. Spoj nogometa, kreativnosti i novih tehnologija prirodan je nastavak naše ambicije da potičemo usvajanje novih AI znanja. Svi koji imaju ideju, emociju i koje zanima stvaranje s AI alatima – ovo je prilika da ideju pretvore u sadržaj koji će vidjeti cijela Hrvatska“, izjavio je Ivan Runje, direktor Sektora za marketing privatnih korisnika i upravljanje proizvodima u Hrvatskom Telekomu.

“Živimo u doba uzbudljivih alata koji nam omogućavaju da realiziramo svoje najmaštovitije vizije. No, vrijednost tih alata nije u samoj tehnologiji, već u ljudskoj kreativnosti koja ih pokreće. Umjetna inteligencija ne zamjenjuje ideje, emocije i autorski pogled, ona otvara nove načine da ih izrazimo. Upravo zato je poanta ovog natječaja bila potaknuti autore da istraže kako se strast prema nogometu, navijanju i zajedništvu može pretočiti u originalne radove koji pomiču granice kreativnog izraza i pokazuju što nastaje kada se mašta susretne s novim mogućnostima tehnologije“, istaknuo je Davor Bruketa, kreativni direktor i suvlasnik agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Stručni žiri natječaja čine:

• Branka Bajt, direktorica Branda Hrvatskog Telekoma,

• Davor Bruketa, kreativni direktor i suvlasnik agencije Bruketa&Žinić&Grey,

• Ante Cicvarić, direktor marketinga Hrvatskog nogometnog saveza,

• Damir Ciglar, osnivač i glavni izvršni direktor agencije Imago Ogilvy,

• Filip Filković Philatz, filmski redatelj i vlasnik produkcije More-Magnets,

• Frankica Mitrović Mihić, povjesničarka umjetnosti i vlasnica galerije Zen Contemporary Art.

Prijave na natječaj otvorene su od danas, 28. svibnja, a svi zainteresirani svoje radove mogu prijaviti putem službene platforme natječaja na kojoj se nalaze i sve informacije i pravila natječaja – aimo-stvarati.hrvatskitelekom.hr

Natječaj’ AIMO! stvarati i navijati uz AI’ otvoren je do 10. lipnja, finalisti će biti objavljeni do 15. lipnja, a pobjednici će biti proglašeni 23. lipnja 2026. godine.

Najbolji radovi također će biti predstavljeni na posebnoj izložbi u Zen Contemporary Art Gallery i na digitalnim platformama Hrvatskog Telekoma.