HTZ u 2026. planira 57 milijuna eura prihoda

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (TV HTZ) usvojilo je prijedlog programa rada HTZ-a za 2026. godinu s planom ukupnih prihoda HTZ-a nešto većim od 57 milijuna eura, što je 3,1 posto više nego za 2025. godinu, izvijestio je HTZ.

Prema planovima za 2026., HTZ će u provođenju promotivnih aktivnosti naglasak staviti na oglašavanju i projektnim suradnjama na inozemnim tržištima, provođenju marketinških suradnji sa strateškim partnerima, online oglašavanju te studijskim putovanjima za inozemne novinare i influencere.

“Iduća godina će prema svim pokazateljima biti jako izazovna i zbog toga smo, prateći aktualne turističke trendove, programom rada za 2026. napravili iskorake u aktivnostima kojima možemo što uspješnije odgovoriti na izazove. To se najviše odnosi na tri segmenta za koja smo i značajno povećali financiranje – marketinške kampanje na emitivnim tržištima, udruženo oglašavanje s avioprijevoznicima i touroperatorima te digitalni marketing/aktivnosti na društvenim mrežama“, izjavio je ministar turizma i sporta i predsjednik HTZ-a Tonči Glavina.

Vijeće HTZ-a je odabralo i PR agencije za izradu i implementaciju PR strategije te provođenje PR aktivnosti na inozemnim tržištima u 2026. i 2027., s mogućnošću produljenja na 2028. godinu.

To su Grayling za Austriju, Italiju, Poljsku, Veliku Britaniju, Francusku i Slovačku; Glenaki za Nizozemsku, Belgiju i Švedsku; 404 za Njemačku i Sloveniju; Aviareps za Češku; KPRN za Švicarsku te MGM Media Optima za Mađarsku.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić osvrnuo se na 2025., koja je pokazala je da turisti traže kvalitetu, doživljaj i vrijednost za novac, što je označio najvažnijim.

“Sve češće putuje se više puta tijekom godine, a motivi odabira destinacija sve su raznovrsniji. Zato turističku ponudu moramo kontinuirano unapređivati i prilagođavati zahtjevima tržišta uz neizostavnu brigu o raznovrsnosti turističkih proizvoda te pružanju odgovarajuće vrijednosti za novac. HTZ će stoga i u 2026. nastaviti još snažnije ulagati u digitalne kampanje na ključnim emitivnim tržištima, produkciju novih kreativnih sadržaja te jače targetiranje određenih i važnih nam segmenata poput outdoor aktivnosti, nautike, eno-gastronomije, kulture i dr.”, istaknuo je Staničić.

U 2026. će se još više sredstava usmjeriti u avioprijevoz i kvalitetniju zračnu povezanost hrvatskih destinacija, kao i na suradnju s globalnim prijevoznicima, vodećim touroperatorima i travel platformama, koje dodatno povećavaju dostupnost i vidljivost Hrvatske tijekom cijele godine, najavio je Staničić.

Program HTZ-a za 2026., do kraja godine treba potvrditi Skupština HTZ-a.