HUP upozorio na blokadu rudarskih projekata u Ministarstvu gospodarstva

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) zatražila je hitno postupanje Ministarstva gospodarstva zbog, kako navode, nezapamćene blokade rudarskih predmeta, koja je dovela do potpunog zastoja u izdavanju ključnih rješenja, odluka i ugovora o koncesijama za eksploataciju mineralnih sirovina.

Prema podacima s terena, više od 100 predmeta obrađeno je u Sektoru za rudarstvo, ali dokumenti mjesecima čekaju konačni potpis i pečat, stoji u HUP-ovom Fokusu tjedna, redovitoj tjednoj analizi glavnog ekonomiste HUP-a Hrvoja Stojića.

Ministarstvo gospodarstva nadležno je za provođenje Zakona o rudarstvu i postupaka koji su preduvjet za zakonito poslovanje rudarskih gospodarskih subjekata koji vrše eksploataciju mineralnih sirovina. Iako su kompanije podnošenjem dokumentacije pravovremeno započele propisane postupke pri spomenutom sektoru, Ministarstvo ih nije okončalo pa kompanije ne smiju obavljati istražne radove i utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina niti eksploataciju mineralnih sirovina, koja je osnova njihova poslovanja, dodaju.

“Od Ministarstva gospodarstva traži se da ponovno postane servis poduzetnicima, a ne prepreka njihovom opstanku. Ovakva blokada nanosi neprihvatljivu štetu poduzetnicima, ugrožava njihovo poslovanje, radna mjesta i stabilnost cijelog gospodarstva, zbog čega sindikati iskazuju zabrinutost i potporu naporima HUP-a”, navodi se u najnovijoj analizi, objavljeno u petak.

Iz HUP-a pojašnjavaju da rudarstvo nije izolirani sektor, nego temelj građevinske industrije, a blokada koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina poput kamena, pijeska i šljunka izravno udara na cestogradnju i zaustavlja ključne infrastrukturne projekte širom zemlje.

Napominju i da brojni projekti sufinancirani iz fondova EU imaju stroge rokove, a svaki mjesec zastoja povećava rizik od gubitka dodijeljenih sredstava i plaćanja penala. Pritom, kako ističu, općine i gradovi ostaju bez prihoda od koncesijskih naknada, što izravno utječe na lokalni razvoj i socijalne programe.

Ujedno, rudarskim kompanijama, koje uredno plaćaju naknadu za pravo služnosti na državnom zemljištu, blokadom izdavanja rudarskih koncesija onemogućen je rad na tom zemljištu. Pojedine kompanije mjesecima čekaju na izdavanje jednostavne potvrde o promjeni odgovorne osobe, a za to vrijeme im je zabranjen rad, čime ih se izravno gura u gubitke i stečaj, upozoravaju iz HUP-a.

Ključni zahtjevi rudarskog gospodarstva uključuju trenutačnu deblokadu svih predmeta koji su u potpunosti obrađeni, žurno potpisivanje ugovora i isprava bez daljnjih odgoda i hitnu dostavu rješenja gospodarskim subjektima kako bi mogli nastaviti s radom, zaključuju iz HUP-a.

Značajan makroekonomski učinak rudarstva i građevinarstva

Iz te poslovne udruge navode i da rudarstvo i građevinski sektor zajedno čine integrirani sustav s izrazito značajnim makroekonomskim učinkom.

Industrija nemetala, građevinskog materijala i rudarstva u 2024. zapošljavala je 13.914 radnika, uprihodila 2,7 milijardi eura te izvezla robu vrijednu 843,8 milijuna eura, uz udio od 1,31 posto bruto dodane vrijednosti (BDV).

Iste je godine građevinski sektor zapošljavao 127.676 radnika, uprihodio 15,2 milijardi eura i izvezao usluge vrijedne 671,7 milijuna eura, uz udio od 7,4 posto BDV-a.