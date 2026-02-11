Ana Gongola ponovno izabrana za predsjednicu HUP-Udruge proizvođača lijekova

Na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine HUP-Udruge proizvođača lijekova (HUP-UPL) Ana Gongola, članica Uprave Sandoz Hrvatska d.o.o. i direktorica komercijalnog poslovanja Lek Slovenija, ponovno je izabrana za predsjednicu HUP-UPL-a, na novi dvogodišnji mandat.

Istodobno je izabran i Izvršni odbor Udruge za novo četverogodišnje mandatno razdoblje, a u novi mandat imenovani su:

· Sandoz d.o.o. – Ana Gongola

· Pliva Hrvatska d.o.o. – Nikolina Dizdar Čehulić

· Jadran Galenski Laboratorij d.d. – Alenka Jajac-Knez

· Belupo d.d. – Hrvoje Čeović

· PharmaS d.o.o. – Jerko Jakšić

· Krka farma d.o.o. – Gordana Hren

· MIBE Pharmaceutical d.o.o. – Andreja Antolić

U novom mandatnom razdoblju HUP-UPL nastavit će s aktivnim zastupanjem interesa svojih članica na nacionalnoj razini, kao i na europskoj razini kroz krovnu asocijaciju Medicines for Europe (https://www.medicinesforeurope.com/), s ciljem unaprjeđenja uvjeta poslovanja farmaceutske industrije, jačanja konkurentnosti sektora te dugoročne održivosti zdravstvenog sustava.

Prioriteti rada HUP-UPL-a ostaju usmjereni na osiguravanje stabilne i održive opskrbe lijekovima, unaprjeđenje modela određivanja cijena i javne nabave lijekova, poticanje investicija, istraživanja i razvoja te očuvanje i jačanje proizvodnje generičkih i biosličnih lijekova u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Predsjednica HUP-UPL-a Ana Gongola tom je prigodom istaknula:

“Naš je prioritet osigurati uvjete koji će omogućiti dugoročno održivu proizvodnju lijekova u Hrvatskoj i na europskom tlu. To uključuje predvidiv regulatorni okvir, modele cijena i javne nabave koji prate stvarne troškove proizvodnje, predvidive rokove plaćanja te jasne i konkurentne poticaje za investicije. Jačanje domaće i europske proizvodnje lijekova ključno je za sigurnost opskrbe pacijenata i otpornost zdravstvenih sustava.“

HUP-UPL će i dalje blisko surađivati s Vladom Republike Hrvatske, nadležnim institucijama i europskim partnerima, uz otvoreni dijalog sa stručnom i općom javnošću, kako bi se dodatno osnažila uloga farmaceutske industrije kao jedne od ključnih gospodarskih grana.