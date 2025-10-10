Ima li spasa za Davos? Budućnost Svjetskog ekonomskog foruma mogla bi ovisiti o uspjehu sljedećeg sastanka

Švicarska organizacija koja stoji iza godišnjeg summita, pogođena skandalom, suočava se s krizom. Izvori kažu da bi budućnost Svjetskog ekonomskog foruma mogla ovisiti o uspjehu sljedećeg sastanka.

Početkom kolovoza, upravnom odboru Svjetskog ekonomskog foruma predstavljeno je povjerljivo izvješće od 37 stranica. To je bio vrhunac opsežne višemjesečne istrage koja je zaokupila jednu od najvidljivijih institucija u svijetu međunarodne politike i poslovanja, a usredotočila se na čovjeka koji ju je izgradio.

Istražitelji predvođeni švicarskom odvjetničkom tvrtkom Homburger pretražili su više od 100.000 e-mailova, pregledali 65.000 dodatnih dokumenata i ispitali 59 sadašnjih i bivših zaposlenika u 86 intervjua, navodi se u izvješću.

Namjera je bila utvrditi jesu li Klaus Schwab, 87-godišnji osnivač foruma i njegova supruga Hilde koristili financijska sredstva WEF-a za osobne potrebe.

Nije dokazano nikakvo kazneno djelo. Bilo je nepravilnosti – troškovi bez jasnog poslovnog opravdanja, nejasne granice između osobne i profesionalne potrošnje, nespretni e-mailovi, loše upravljanje ljudima, ali ništa što je prešlo u nezakonitost, prenosi swissinfo.ch.

Istog tjedna, na napetom sastanku odbora kojem su prisustvovali predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde, čelnik BlackRocka Larry Fink i druga utjecajna imena, zahtijevao je financijsku nagodbu i javno priznanje da su optužbe protiv njega i njegove supruge bile lažne.

Za druge prisutne, međutim, izvješće je potvrdilo dublji problem, obrazac jednostranog donošenja odluka i nejasnog upravljanja od strane osnivača koji je dugo vodio forum kao obiteljski posao.

“Manje nepravilnosti, koje proizlaze iz nejasnih granica između osobnih doprinosa i rada foruma, odražavaju duboku predanost, a ne namjeru nedoličnog ponašanja“, rekla je organizacija sa sjedištem u Ženevi u izjavi 15. listopada.

Fink i potpredsjednik Rochea André Hoffmann imenovani su privremenim supredsjedateljima. Schwab nije dobio titulu počasnog predsjednika.

Magnet za šefove država

“Sljedeće poglavlje foruma, bit će vođeno izvornom misijom koju je razvio Klaus Schwab: okupljanje vlade, poduzeća i civilnog društva kako bi se poboljšalo stanje svijeta“.

Desetljećima je ta misija nosila ogromnu težinu. Njegov godišnji sastanak u Davosu bio je magnet za šefove država, tehnološke titane i kulturne osobe – neutralna pozornica gdje se kovao konsenzus elite pod zastavom švicarske diplomacije. Njegovi paneli postavili su ton za samorefleksiju globalnog kapitalizma.

Iako se ponekad odbacuje kao mjesto za razgovore, Davos je povremeno donosio rezultate koji nadilaze umrežavanje. Godine 1988. doveo je do smanjivanja grčko-turskih napetosti kada su dvije zemlje na marginama sastanka potpisale mirovnu deklaraciju. Devedesetih godina prošlog stoljeća olakšao je ekonomski dijalog između Shimona Peresa i arapskih čelnika nakon sporazuma iz Osla. Bill Gates koristio je platformu 2000-ih za pokretanje velikih inicijativa za financiranje cjepiva.

Ali svijet koji se nekoć tamo okupljao promijenio se. Davos ide protiv vjetra. Multilateralizam je u povlačenju, protekcionizam je u porastu, a rivalstvo velikih sila – između SAD-a i Kine, između zapada i globalnog juga preoblikuje globalno upravljanje.

Umjesto zatvaranja poglavlja, izvješće je označilo kulminaciju sporog, bolnog raspada: ne samo Schwabove ostavštine već i same institucije. Ne samo da je izgubila svog osnivača, već je izgubila i svog utjecajnog privremenog predsjednika, počasnog predsjednika Nestléa Petera Brabeck-Letmathea, koji se posvađao sa Schwabom.

Sastanak u siječnju mogao bi biti presudan

Iznutra i izvana oslabljen, forum se nalazi u neizvjesnom trenutku dok se priprema za svoj sljedeći godišnji sastanak u Davosu u siječnju 2026. Pozivnice su poslane registriranim sudionicima ovog tjedna s temom: Duh dijaloga.

“WEF se možda suočava s najvećim izazovom od osnutka 1971. godine. Suočava se s višestrukim preprekama: povlačenjem globalizacije, raširenim nepovjerenjem prema elitama i naglim prijelazom s vodstva Klausa Schwaba“, kaže James Breiding, autor knjige Swiss Made: The Untold Story Behind Switzerland’s Success.

“Sljedeći sastanak nije samo važan – on može biti presudan.“

Početkom travnja, Schwab je rekao upravnom odboru WEF-a da planira odstupiti nakon 54 godine kao čelnik foruma.

Bio je pod pritiskom, iznutra i izvana, nakon ranije interne istrage o radnoj kulturi foruma, potaknute objavom u Wall Street Journalu. Istraga prošle godine, koju je naložio odbor, nije pronašla nezakonito ponašanje, ali je otkrila široko rasprostranjeno nezadovoljstvo vodstvom i upravom.

Schwab, međutim, nije dao odboru datum odlaska, a ubrzo nakon toga otputovao je u Frankfurt kako bi se sastao s Lagarde i razgovarao o njezinom eventualnom nasljedstvu na mjestu predsjednice – potez koji bi ga, da je proveden, možda zadržao na toj poziciji do 2027., kada je završio njezin mandat na čelu ECB-a.

Manje od dva tjedna kasnije, stigao je dosje zviždača. Pismo poslano odboru optuživalo je Schwaba da koristi resurse foruma za privatne svrhe: hotelske masaže, obiteljska putovanja i međunarodna putovanja. U njemu se navodi povlašteni tretman određenih zemalja u vodećem Izvješću foruma o globalnoj konkurentnosti i tvrdi se da je Schwab namjeravao prisvojiti tantijeme od knjiga čije je troškove proizvodnje pokrila organizacija – iznos navodno vrijedan 1,5 milijuna švicarskih franaka (1,9 milijuna dolara).

Bilo je i tvrdnji da je jednostrano pokrenuo skupi projekt Metaverse; da su on i Hilde Schwab ograničili pristup osoblja luksuznom utočištu Villa Mundi u Ženevi koje je kupio i renovirao WEF te da je njegova supruga organizaciji naplatila privatna putovanja.

“Uvijek ću se pitati je li taj sastanak s Lagarde sve pokrenuo“, kaže jedan viši zaposlenik WEF-a. “Činilo se da je netko bio bijesan što je namjeravao ostati još nekoliko godina.”

Optužbe su se pokazale kobnima. Schwab je odstupio, forum je angažirao Homburgera da provede neovisnu istragu. Bijesan, osnivač je pokrenuo pravne postupke kako bi skinuo ljagu sa svojeg imena. Podnio je kaznenu prijavu u Ženevi protiv nepoznatih stranaka i građansku tužbu u lipnju, navodeći sam forum kao protivnu stranu, saznaje Financial Times.

“Ovo nije bio potez protiv odbora“, kaže netko tko je upoznat sa slučajem. “Bio je to pokušaj da se osigura da Klaus može iznijeti svoj slučaj na sudu radi pravednog postupanja.“

Izvori kažu da je istraga odvjetnika bila intenzivna, ali pravedna. “Bili su temeljiti. Tijekom prve istrage osjećao sam se kao da me za nešto optužuju, drugi put su me uvjerili u anonimnost i da nitko ne može tražiti odmazdu. Ja i drugi s kojima sam razgovarao, a koji su intervjuirani, osjećali smo da možemo biti iskreni“, kaže jedna osoba koja je intervjuirana za obje istrage.

Kad je Homburgerovo izvješće stiglo u kolovozu, utvrđeno je da većina tvrdnji, uključujući i one najozbiljnije, nisu bile potkrijepljene.

“Postoje opravdanja za visoke putne troškove”

Prema izvješću, koje nije javno objavljeno, ali čije je dijelove Financial Times pregledao, istražitelji su pregledali 45.000 stavki troškova za Schwabove. Porezno savjetodavno poduzeće BDO pronašlo je nešto manje od 5.000 CHF privatnih troškova koji su pogrešno naplaćeni tijekom 13 godina – pogreške, zaključili su, koje nisu bile prikrivene. Istražitelji nisu mogli utvrditi je li ih bilo više. Putni troškovi bili su visoki, ali utvrđeno je da su imali poslovno opravdanje.

Tvrdnje o seksualnom uznemiravanju i dobnoj diskriminaciji su odbačene. Navodi o lošem postupanju sa zaposlenicima također su bili neutemeljeni, iako je izvješće istaknulo zbunjujuće procese i slabo upravljanje.

Kontroverza oko Izvješća o globalnoj konkurentnosti ocijenjena je proceduralnom. Schwab je inzistirao na ažuriranju metodologije kako bi odražavala digitalnu spremnost, što bi promijenilo rangiranje zemalja. Indija bi, na primjer, pala na 77. mjesto umjesto 40. u izdanju za 2017.-2018. Zabrinut da bi se promjena mogla činiti proizvoljnom, vratio se starom modelu, ali je uključio aneks koji objašnjava promjenu.

Upravni odbor dao je zeleno svjetlo inicijativi Metaverse nazvanoj “Selo globalne suradnje”, a Schwabov sin Olivier imenovan je na vodeću ulogu nakon natječaja. Slično tome, Villa Mundi je stečena i obnovljena uz odobrenje odbora, a Schwabov dizajner interijera odabran je zbog ponude cijena ispod tržišnih. Nije bilo dokaza da je pristup bio nepravedno ograničen.

Druge tvrdnje – poput darova ruskog čajnog seta ili Tiffany manžeta nisu se mogle potvrditi. Forum nije imao formalni popis. Istražitelji su primijetili da je Hilde Schwab jednom prilikom odbila skupu sliku iz pristojnosti.

“Skandal zasjenio pripreme za Davos 2026.”

Ništa od toga nije se smatralo kriminalnim ponašanjem. Ipak, za mnoge povjerenike i rukovoditelje, izvješće je potvrdilo dublji problem: Schwabovu neodgovornu kontrolu. Čak je razmatrao preseljenje sjedišta foruma u Dubai, otkrilo je Homburgerovo izvješće. Plan od kojeg je na kraju odustao, ali većini odbora u to vrijeme nepoznat.

“Klaus je vodio forum kao što osnivač vodi startup“, kaže jedna osoba bliska upravi. “Da, mnogo toga je formalno odobreno, ali nitko ga nije držao pod kontrolom. Mnogi povjerenici bili su tamo kao nagrada. Malo tko je bio voljan ili zainteresiran suprotstaviti mu se.“

Izvješće je potvrdilo slab nadzor i zamagljene granice između osobnih i institucionalnih interesa. No, neuspjeh u pronalaženju kriminala ostavio je odbor pred neugodnom dilemom. Schwabova tužba i dugotrajni skandal zasjenili su pripreme za Davos 2026.

“Kad je izvješće predstavljeno, neki članovi odbora bili su šokirani. Očekivali su da će biti kriv, ali u njemu nije bilo ničega“, kaže jedan povjerenik. “Bilo je očito da moramo postići dogovor i krenuti dalje.“

Brabeck-Letmathe, privremeni predsjednik, odstupio je odmah nakon nagodbe sa Schwabom. U pismu upućenom upravnom odboru i glavnom izvršnom direktoru WEF-a, Børgeu Brendeu, naveo je toksično radno okruženje. Kao rani i dugogodišnji podupiratelj Schwaba, bio je snažno uključen u rad foruma. Njih dvojica više ne razgovaraju.

Nagodba je uključivala financijski aranžman koji uključuje mirovinsku odredbu, formalnu izjavu kojom se Schwab oslobađa odgovornosti za prekršaje i jasnu podjelu između osnivača i njegove organizacije. Ipak, odluka da se izvješće ne objavi javno izazvala je optužbe za zataškavanje informacija.

“Neki su to nazivali zataškavanjem. Nije bilo tako“, kaže zaposlenik foruma na menadžerskoj poziciji. “Klaus je mogao biti težak, arogantan i mijenjati mišljenje pet puta dnevno – ali nije bio loša osoba.”

“Nisam siguran tko je imao koristi. Klaus je izgubio, Brabeck je izgubio, uprava je bila podijeljena, ugled foruma je pretrpio udarac. Ako je zviždačeva namjera bila samo izbaciti Klausa, to se čini kao Pirova pobjeda”, rekao je drugi zaposlenik.

“Dao je svoj život forumu”

Schwab se, sa svoje strane, osjeća lišenim dostojanstva za koje vjeruje da ga je zaslužio, prema riječima onih koji su mu bliski. Forum je izgradio od nule vlastitim novcem 1971. godine, transformirajući WEF u globalnu instituciju s kvazi-diplomatskim utjecajem i više od pola milijarde dolara godišnjeg prihoda. Možda je mikroupravljao forumom i njegovim glavnim događajem, kažu, ali vjerovao je da djeluje u najboljem interesu organizacije.

“Dao je svoj život forumu i bez njega ne bi bio ono što je danas“, kaže jedna osoba bliska njemu. “Sada postoji osjećaj da mu se oduzima ne samo pozicija, već i naslijeđe.“

Ironija je, kažu upućeni, u tome što unutarnja previranja u WEF-u odražavaju sudbinu multilateralnog poretka koji je nekoć zagovarao.

Kriza foruma označava kraj jedne ere – razdoblja globalne integracije, tržišnog optimizma i liberalnog institucionalizma nakon Hladnog rata. To doba je stvorilo Davos, a Davos ga je desetljećima utjelovljivao.

Ali svijet 2025. izgleda vrlo drugačije. Globalno gospodarstvo je fragmentirano, klimatska politika oblikuje nacionalne agende, nove tehnologije kompliciraju način na koji društva gledaju na budućnost.

Temeljna premisa WEF-a da dijalog među elitama može premostiti podjele sve se više čini neusklađenom, posebno jer je njegov jezik o resetiranju kapitalizma i oblikovanju globalne budućnosti potaknuo neutemeljene tvrdnje teoretičara zavjere da orkestrira krize kako bi proširio kontrolu od vrha prema dolje nad običnim ljudima.

Davos je oduvijek odražavao ono što se događalo u širem svijetu“, kaže Thierry Malleret, koautor nekoliko knjiga sa Schwabom, čija se sljedeća knjiga zove ‘Smrt Davosa’. “Imao je slavu jer je Zapad bio opijen vlastitom moći i to je gotovo. Multipolarnost je budućnost. Imat ćete događaje u Kini, Rijadu, Aspenu i europski Davos polako će blijediti.”

Opstanak foruma sada ovisi o tome može li se izgraditi od temelja – strukturno, kulturno i politički za svijet koji više ne vjeruje u konsenzus elita, kažu Malleret i drugi. To će zahtijevati više od novih supredsjedatelja, zahtijevat će suočavanje s vlastitim ograničenjima i s reakcijom na globalizaciju koju slavi.

Veliki test bit će u siječnju. Fink se osobno i puno više nego što su neki očekivali uključio u osiguravanje prisutnosti američkih superzvijezda, rekla je jedna osoba upoznata s planiranjem.

Osoblje kaže da su ulozi visoki. “Postoji strah da bi, ako ne osiguramo dobar Davos, neki partneri mogli preispitati odnos”, kaže menadžer WEF-a.

Jedna osoba je posebno visoko na popisu pozvanih. “Trebali bi ciljati na Trumpa“, kaže Breiding. “On ima moć sazivanja, posebno sa Silicijskom dolinom.“ Jedan povjerenik potvrdio je obećavajuće razgovore o osiguravanju prisutnosti američkog predsjednika, koji je dva puta osobno prisustvovao tijekom svog prvog mandata. “Sav je fokus na tome da sljedeći događaj bude uspješan“, kaže povjerenik. “Larry Fink ima najbolje šanse da to izvede.“

Rekordan broj sudionika

Glasnogovornik WEF-a rekao je da je u ovoj fazi procesa registracije zabilježen rekordan broj sudionika.

Međutim, nakon Davosa 2026., forum se suočava s dubljim izazovom: relevantnošću. Kritičari kažu da je njegov sadržaj postao bezizražajan, a paneli u kojima dominira konvencionalna mudrost. “Nekada je pomicao granice“, kaže jedan bivši direktor. “Sada je politički korektan i njime dominiraju sponzori poput konzultanata. Nitko ne želi čuti što Macron ima za reći u Davosu.“

Neki su predložili otvorenost prema područjima protiv kojih je Schwab bio: poput tvrtki za proizvodnju oružja. “Obrana se u Europi ponovno karakterizira kao javno dobro nakon ruske invazije na Ukrajinu i Trumpa. To bi mogao biti jedan smjer“, kaže jedan bivši direktor WEF-a.

Drugi tvrde da njegova vrijednost leži u onome što još uvijek najbolje radi – sazivanju sastanaka i dijalogu. No, ostaje za vidjeti što je sposobna učiniti sadašnja uprava. Brabeck-Letmathe je također bila ključna sudionica u aktivnostima i pitanjima odbora.

“Nakon siječnja, forum treba potpuno preispitivanje, ali nisam siguran da sadašnji odbor ima takav način razmišljanja”, kaže jedan viši menadžer.

Međutim, čak i oni na najvišim razinama prepoznaju da se nešto temeljno mora promijeniti. “WEF apsolutno ima razlog za postojanje. Važniji je nego ikad“, kaže jedan član povjerenstva. “Ali izgubio je put kada je pokušao postati forum utjecaja. Trebao je olakšati, a ne sam ostvariti rezultate. Forum bi trebao pomoći drugima da poboljšaju stanje svijeta, a ne tvrditi da to čini sam.“