Ina potpisala dva ugovora povezana s OIE vrijedna 33,4 milijuna eura

Ina je u potpisala dva ugovora za projekt proizvodnje zelenog vodika u Rafineriji nafte Rijeka, vrijedne 33,4 milijuna eura, bez PDV-a.

Prvi ugovor, vrijedan 22,5 milijun eura (bez PDV-a), za izgradnju postrojenja za proizvodnju i distribuciju zelenog vodika potpisan je sa zajednicom ponuditelja Končar – Elektroindustrija za proizvodnju i usluge i Siemens Energy. Drugi ugovor, vrijedan 10,9 milijuna eura (bez PDV-a), za izgradnju solarne elektrane snage 11 MW potpisan je s Končar – Elektroindustrijom za proizvodnju i usluge.

“U europskim i nacionalnim strategijama obnovljivi vodik se smatra tehnologijom budućnosti. U Ini smo svjesni potrebe za transformacijom, stoga Projekt proizvodnje obnovljivog vodika u našoj rafineriji predstavlja strateško ulaganje kompanije. Cilj nam je diversificirati naš tradicionalni portfelj obnovljivim izvorima energije. Vodik iz obnovljivih izvora koji ćemo proizvoditi može nam otvoriti nove prilike na tržištu, ali i unaprijediti održivost naše rafinerije u Rijeci kroz smanjenje emisija. Raduje me i suradnja s uglednim i iskusnim tvrtkama koje će nam pomoći u izgradnji čišće i konkurentnije energetske budućnosti”, izjavila je Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine.

U sklopu projekta nabavljen je elektrolizator snage 10 MW koji će biti ugrađen u okviru radova definiranih ugovorom za izgradnju postrojenja za proizvodnju obnovljivog vodika.

Proizvedeni zeleni vodik koristit će se u komercijalne svrhe, a može biti iskorišten i za potrebe proizvodnje u rafineriji, navode iz Ine.

Napominju kako je temeljem odluke Ministarstva gospodarstva projekt dobio potporu kojom bi trebala biti osigurana bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) u iznosu do najviše 15 milijuna eura, što predstavlja prvi takav financijski model primijenjen u Ini.

Realizacijom ovog projekta Ina doprinosi zelenoj tranziciji, smanjenju emisija stakleničkih plinova i jačanju održivog energetskog portfelja, istaknuli su.

“Veseli nas što ovim projektom nastavljamo partnersku suradnju s Inom, za koju smo prije nekoliko godina izgradili i dvije sunčane elektrane. Sudjelovanje u ovakvim projektima dodatno pokazuje našu ambiciju da predvodimo energetsku tranziciju u regiji. Zeleni vodik nije samo tehnologija budućnosti, već ključni element za dekarbonizaciju industrije i transporta. Kao glavni izvođač radova na izgradnji ovog postrojenja, Končar potvrđuje svoju ulogu pouzdanog partnera koji razvija ključne kompetencije za europsku energetsku infrastrukturu u desetljećima pred nama”, izjavio je Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara.