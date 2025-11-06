Končar postao većinski vlasnik tvrtke Novi Feromont

Tvrtka Končar-Distriburivni i Specijalni transformatori (D&ST) izvijestila je da je stekla većinski vlasnički udio u tvrtki Novi Feromont koja se bavi proizvodnjom kotlova za energetske i specijalne transformatore.

Kako se navodi u objavi na Zagrebačkoj burzi, Končar-D&ST potpisao je u srijedu, 5. studenog, kupoprodajni ugovor o stjecanju 35,79 posto vlasničkog udjela u tvrtki Novi Feromont.

Do navedenog stjecanja Končar-D&ST je imao 18,93 posto vlasničkog udjela u tvrtki Novi Feromont, a ovim stjecanjem Končar-D&ST postaje vlasnik 54,72 posto udjela u temeljnom kapitalu.

Novi Feromont je jedan od proizvođača kotlova za energetske i specijalne transformatore u regiji, sa sjedištem u Donjem Kraljevcu te dugogodišnji dobavljač Končar-D&ST-a.

“Zelena tranzicija, koja je u zemljama Europske unije u punom zamahu, rezultirala je velikom potražnjom za transformatorima, a jedna od ključnih komponenti za proizvodnju transformatora su transformatorski kotlovi. Stjecanjem većinskog udjela u društvu Novi Feromont osigurana je pouzdana dobava transformatorskih kotlova čime je dodatno osnažena konkurentska prednost Končar-D&ST-a na tržištu”, istaknuli su iz te tvrtke.