Rast dobiti i ugovorenih poslova Končara D&ST

Končar – Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) u prvih devet ovogodišnjih mjeseci poslovao je s 90,2 milijuna eura neto dobiti, što je za 16 posto više nego godinu dana ranije, pokazuje financijsko izvješće te kompanije objavljeno u ponedjeljak, u kojem se navodi i da je vrijednost ugovorenih poslova veća za 14 posto.

Poslovni prihodi te kompanije iz sastava Končar grupe u prva tri kvartala dosegnuli su 321,1 milijun eura, što je za 4,4 posto više u odnosu na isto lanjsko razdoblje, kada su iznosili 307,5 milijuna eura. Pritom je izvoz, koji čini 95 posto prihoda od prodaje, u usporedbi s prva tri kvartala 2024. godine porastao za 5,6 posto, odnosno sa 289,2 milijuna eura na 305,5 milijuna eura, ističe se u izvješću.

U tom je razdoblju dobit prije oporezivanja bila 109,9 milijuna eura, što je rast od 16 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a za toliko je uvećana i dobit nakon oporezivanja, na 90,2 milijuna eura.

“Ulaganja u projekte dekarbonizacije, obnovljive izvore energije (s naglaskom na energiju vjetra i sunca) te električnu mobilnost, osobito u zemljama Europske unije, rezultirala su stabilnom potražnjom za elektroenergetskom opremom, uključujući transformatore. Končar D&ST je, zahvaljujući svojoj snažnoj tržišnoj poziciji, tehnološkoj izvrsnosti i prisutnosti na zahtjevnim međunarodnim tržištima, uspješno kapitalizirao nove prodajne prilike, što je dovelo do rasta prihoda i dobiti u prva tri kvartala 2025. godine”, kaže se u izvješću.

Ugovoreni poslovi na dan 30. rujna 2025., odnosno ‘backlog’ iznosi 903 milijuna eura, što je 14,1 posto više u odnosu na isti dan prethodne godine, kada je iznosio 791,5 milijuna eura.

U vezi investicija, iz te kompanije podsjećaju da su s Gradom Zaprešićem u lipnju sklopili ugovor o kupoprodaji zemljišta na lokaciji poslovne zone Falečnjak, nakon čega je Nadzorni odbor u srpnju odobrio investiciju proširenja proizvodnih i drugih kapaciteta u toj poslovnoj zoni.

