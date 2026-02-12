Istražna geotermalna bušotina u Zaprešiću pokazala izvrsne rezultate

Istražna geotermalna bušotina u Zaprešiću pokazala je izvrsne rezultate, a kada bude u komercijalnoj uporabi mogla bi pokriti sve toplinske potrebe Grada Zaprešića, rečeno je u četvrtak tijekom predstavljanja istražnih aktivnosti na lokaciji istražne bušotine GT-1 u Zaprešiću.

Radi se o projektu “Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“, koji provodi Agencija za ugljikovodike, uz financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru kojeg je osigurano 50,8 milijuna eura za istraživanja na četiri lokacije.

Istraživanja u Zaprešiću potvrdila su postojanje geotermalnog ležišta na dubinama većim od 1.600 metara.

Zaprešić se tko pridružio Velikoj Gorici, Osijeku i Vinkovcima, gdje je također potvrđen značajan geotermalni potencijal.

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan rekao je da je istražna bušotina u Zaprešiću pokazala izvrsne rezultate. Na dnu je temperatura 95 stupnjeva, kazao je, dodavši da je bušotina dovoljna da zadovolji sve toplinske potrebe Grada Zaprešića.

Objasnio je da je ležište izvora u dolomitima, stijenama koje su često raspucane tako da je jedna od bitnih karakteristika ležišta njegova izuzetna propusnost, što je jako bitno za izdašnost.

“Rezultati koje sad imamo su više nego dobri, oni su izvanredni”, smatra prvi čovjek Agencije za ugljikovodike.

Podsjetio je da svaka od četiri geotermalne lokacije u Hrvatskoj koje su se pokazale pozitivnima mora biti pokrivena utisnom bušotinom, što će biti sljedeći korak. Utisna bušotina služi za ubrizgavanje vode ili plina u podzemna ležišta, najčešće radi povećanja proizvodnje nafte i plina ili trajnog skladištenja. Koristi se i za odlaganje otpada te u geotermalne svrhe.

Ako sve bude po planu, komercijalna upotreba bušotine u Zaprešiću mogla bi započeti 2028. godine, pretpostavlja Krpan.

Najavio je da Agencija planira i radove na nekim drugim lokacijama u panonskom bazenu.

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk vrlo je zadovoljan rezultatima istraživanja. Priliku za lokalno gospodarstvo vidi u povoljnoj cijeni energije, a nije zanemariv ni prijelaz na zelene energente.

Tijekom proteklih godinu dana, Agencija za ugljikovodike uspješno je provela istraživanja na lokacijama u panonskom dijelu Hrvatske. Tako je u lipnju prošle godine u Velikoj Gorici utvrđena ležišna temperatura viša od 100 stupnjeva Celzijevih. Analize su potvrdile da taj izvor može zadovoljiti gotovo 60 posto potreba toplinskog sustava Velike Gorice, a vrijednost investicije premašila je 11 milijuna eura.

U kolovozu 2025. godine u Osijeku je potvrđena ležišna temperatura također viša od 100 stupnjeva Celzijevih, s procijenjenom toplinskom snagom od gotovo pet megavata. Taj projekt vrijedan više od osam milijuna eura, omogućuje Osijeku velik potencijal za razvoj poljoprivrede i gospodarstva.

U Vinkovcima je krajem prošle godine na dubini od 2.700 metara izmjerena rekordna temperatura od 131 stupnja Celzijeva, što je izniman komercijalni potencijal za sustav grijanja i industrijsku primjenu.

Istražne i bušačke radove izveo je CROSCO, član INA Grupe.