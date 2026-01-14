Izmjenama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo osnovne plaće rastu 10 posto

Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske potpisali su u Križevcima devete izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, kojima osnovne bruto plaće za sve grupe složenosti iz Tarifnog priloga od veljače 2026. rastu za 10 posto.

Na početku svečanog događanja okupljene uzvanike pozdravio je gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović, istaknuvši važnost graditeljstva kao jednog od ključnih sektora za lokalni i nacionalni gospodarski razvoj.

Sektor graditeljstva ima važan društveno-gospodarski značaj te zauzima istaknuto mjesto u gospodarstvu Hrvatske. Prema podacima s DZS-a, udio graditeljstva u bruto domaćem proizvodu u prva tri kvartala 2025. godine iznosi 8%. Isto tako, zadnji podaci DZS-a pokazuju kako je u studenom 2025. godine u sektoru graditeljstva bilo zaposleno 130 tisuća radnika, što čini približno 9% ukupno zaposlenih, potvrđujući kontinuirani rast zaposlenosti i gospodarske aktivnosti u ovom sektoru.

Na samom potpisivanju istaknuta je važnost kvalitetne i pravovremene realizacije projekata, uklanjanja nelojalne konkurencije, osobito u javnoj nabavi, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno te socijalnog dampinga. Naglašena je i potreba stvaranja stabilnijih uvjeta poslovanja i zapošljavanja, zaustavljanja odljeva domaće radne snage te unaprjeđenja materijalnog položaja radnika i konkurentnosti hrvatskih građevinara.

Ugovor su potpisali predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva Mirko Habijanec i predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić. Devete izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo stupaju na snagu 1. veljače 2026. godine. Važeći Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen je 2015. godine, a najnovije izmjene donesene su s ciljem održivog razvoja građevinskog sektora, jačanja učinkovite primjene ugovora i poboljšanja položaja radnika.

“Cilj Kolektivnog ugovora je osigurati povećanje plaća te uređen i reguliran sustav za naš sektor. Potreba za tehničkim strukama je velika, no tome ne odgovara školski sustav, kao ni kontrola države koja se treba intenzivnije baviti suzbijanjem nelojalne konkurencije, osobito u javnoj nabavi. Neophodno je da, prema Zakonu o javnoj nabavi, obvezni razlog isključenja iz javnih natječaja bude neisplata plaće i nepoštivanje drugih prava iz Kolektivnog ugovora“, istaknuo je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.

Predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić naglasila je: “Ovim izmjenama Kolektivnog ugovora potvrđujemo da se kroz partnerski socijalni dijalog mogu postići održiva rješenja za sektor graditeljstva. S obzirom na to da je prosječna plaća u građevinarstvu oko 20 posto niža od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, očekujemo da će se ovim povećanjem osnovnih plaća svih grupa složenosti za 10 posto, kao i učinkovitijom kontrolom isplate plaća, ta razlika barem djelomično smanjiti. U budućim pregovorima očekujemo da taj odnos prosječnih plaća konačno okrenemo u korist radnika. Povećanje plaća i materijalnih prava važno je i za radnike i za poslodavce jer doprinosi stabilnijim i kvalitetnijim uvjetima rada, zadržavanju domaće radne snage te dugoročnoj održivosti sektora.“

Na svečanom potpisivanju podršku su dali predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Među njima su bili Tonči Glavinić, mag. ing. aedif., državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Helena Jelić, načelnica Sektora za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada, Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Josipa Klišanin, načelnica Sektora za rad.

Državni tajnik Ivan Vidiš naglasio je važnost Kolektivnog ugovora kao ključnog alata za uređenje tržišta rada u graditeljstvu: “Kolektivni ugovor ima iznimno važnu ulogu u osiguravanju pravednih i dostojanstvenih uvjeta rada te u jačanju pravne sigurnosti radnika i poslodavaca. Povećanje plaća i unapređenje materijalnih prava jasna su poruka da se socijalni dijalog isplati i da zajedničkim djelovanjem možemo odgovoriti na izazove nedostatka radne snage, nelojalne konkurencije i sive ekonomije.“

Državni tajnik Tonči Glavinić istaknuo je: “Graditeljstvo je jedan od ključnih pokretača gospodarskog rasta i infrastrukturnog razvoja Republike Hrvatske. Ove izmjene Kolektivnog ugovora važan su iskorak prema stabilnijem, uređenijem i pravednijem tržištu rada u sektoru.“

HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske uspješan sektorski socijalni dijalog njeguju gotovo tri desetljeća te od 1996. godine granskim kolektivnim ugovorima kontinuirano unaprjeđuju sektor graditeljstva.

Predsjednik SSSH-a Mladen Novosel zaključio je: “Socijalni dijalog u graditeljstvu ima najdužu i najstabilniju tradiciju te se temelji na povjerenju i zajedničkoj odgovornosti svih uključenih. Povećanje plaća i materijalnih prava radnika dodatno će doprinijeti stabilnosti tržišta rada te suzbijanju nelojalne konkurencije, a istodobno predstavlja snažan poticaj i drugim sektorima da kroz socijalni dijalog odgovore na suvremene izazove tržišta rada.“