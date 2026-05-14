Izmjene Zakona u trgovini po hitnom postupku

Vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru po hitnom postupku uputila izmjene Zakona o trgovini kojima se među ostalim, jedinicama lokalne samouprave daje mogućnost da propišu drugačije vrijeme za prodaju alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol.

Takve odluke moći se se prema vladinom prijedlogu obrazlagati zaštitom javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili okoliša. Očekuje se da bi za njima mogla posezati prije svih turistička središta.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija je istaknuo kako se zbog potrebe hitnog odgovora na rastuće probleme vezane uz javno zdravlje, osobito zdravlje maloljetnika te zaštitu okoliša predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Sve više jedinca lokalne samouprave (JLS), kako je naveo, suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola zbog čega je nužno žurno omogućiti uvođenje mjera za zaštitu javnog interesa.

Ovim prijedlogom Zakona dodatno se jača zaštita maloljetnika i odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića, rekao je.

Prije svega, uvodi se jasna obveza trgovaca da uskrate prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.

Nadalje, kod internetske prodaje propisuje se obveza provjere punoljetnosti putem sustava e-građani kako bi se spriječile zlouporabe u digitalnom okruženju.

Istovremeno, jedinicama lokalne samouprave daje se mogućnost da po potrebi, odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol unutar određenog vremena ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira ili zaštite okoliša.

Naime, prema važećem zakonu trgovac samostalno određuje radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, uzimajući u obzir potrebe kupaca, broj radnika zaposlenih u prodavaonici. Novim prijedlogom zakona daje se mogućnost predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave da svojom odlukom propišu drugačije vrijeme za prodaju pojedinih vrsta proizvoda, i to alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite javnog reda i mira, zaštite kulturne baštine ili zaštite okoliša.

Kako bi se osigurala provedba ovih mjera, kazao je Rakocija, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.