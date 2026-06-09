Izvoz u četiri mjeseca povećan za 10,8, a uvoz za 4,7 posto

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u prva četiri mjeseca ove godine, prema prvim podacima koje je u utorak objavio Državni zavod za statistiku iznosio je 9,1 milijardu eura što je 10,8 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, a uvoz je istovremeno povećan za 4,7 posto, na 15,9 milijardi eura.

Vanjskotrgovinski deficit u prva četiri mjeseca iznosio je 6,8 milijardi eura, a pokrivenost uvoza prema prvim rezultatima bila je 57,3 posto.

Izvoz u države članice Europske unije u prva četiri mjeseca iznosio je 6,2 milijarde eura ili 14,7 posto više nego lani.

Izvoz u zemlje nečlanice od 2,8 milijardi eura povećan je na godišnjoj razini za 3,2 posto.

Iz zemalja članica EU-a Hrvatska je u prvoj trećini ove godine uvezla robe vrijedne 12,1 milijardu eura, povećavši vrijednost uvoza za 2,8 posto, dok je iz zemalja izvan EU-a ta vrijednost povećana za 11,1 posto, na 3,8 milijardi eura.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2026., prema privremenim podacima, iznosio je 6,4 milijarde eura. Istodobno je uvoz iznosio 11,4 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je pet milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2026. bila je 55,9 posto.