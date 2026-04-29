Končar snažno otvorio godinu: Dobit porasla na 73 milijuna eura, izvozni ciljevi već ispunjeni

Grupa Končar u prvom tromjesečju ove godine ostvarila je neto dobit od 72,7 milijuna eura, što je za 7,6 milijuna ili 11,7 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, priopćili su iz Grupe Končar, dodavši da su krajem ožujka imali 585 milijuna eura vrijednih novougovorenih poslova.

Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tom su razdoblju dosegnuli 330,5 milijuna eura i bili su veći za osam posto ili za 24,4 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rast u svim segmentima

Novougovoreni poslovi vrijedni su 585 milijuna eura, a veliki iskorak pritom je ostvaren na inozemnim tržištima, gdje je ugovorenost u usporedbi s prvim tromjesečjem prošle godine veća za preko 50 posto, izvijestili su. Knjiga narudžbi porasla im je na više od 2,9 milijardi eura, što je za 759,5 milijuna eura više u odnosu na stanje na kraju ožujka 2025. godine te za 235,7 milijuna eura više u usporedbi s krajem 2025.

Izvozni rezultati s udjelom od 72,2 posto nastavljaju dominirati u ukupnoj strukturi prihoda Grupe Končar. Time je već u prva tri mjeseca premašen strateški cilj Grupe za 2026. godinu, prema kojem je udio izvoza planiran na razini od 70 posto ukupnih prihoda od prodaje, navode u priopćenju.

Nadalje, rast prihoda od prodaje nastavljen je u gotovo svim segmentima Grupe, pri čemu i dalje predvodi segment prijenosa i distribucije električne energije s ostvarenim prihodima od prodaje u iznosu od 276,6 milijuna eura, što je povećanje od 21,3 milijuna eura u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine.

Važni poslovi u Češkoj i Švedskoj

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak istaknuo je kako se poslovanje Grupe Končar u prvom tromjesečju 2026. godine odvijalo u uvjetima pojačanih geopolitičkih napetosti i izražene tržišne nestabilnosti, što je dodatno naglasilo važnost agilnosti, otpornosti i jasno definiranog strateškog smjera našeg poslovanja.

Iz Končara su među najznačajnijim projektima ugovorenima do kraja ožujka ove godine, posebno istakli ugovor za modernizaciju agregata hidroelektrane Orlik. Riječ je o jednoj od najvećih i najvažnijih hidroelektrana u Češkoj Republici te važnom objektu u sklopu Vltavske kaskade. Uz navedeni ugovor, ističu i velik uspjeh ostvaren je i na tržištu Švedske, gdje su ugovorena četiri nova složena projekta ukupne vrijednosti 29,4 milijuna eura, kojima domaća tvrtka dodatno jača prijenosnu elektroenergetsku mrežu ove zemlje te potvrđuje svoju usmjerenost na daljnje širenje prisutnosti na skandinavskom tržištu.