Jadrolinija u 2025. povećala ulaganja, poslovala s gubitkom

Jadrolinija je lani ostvarila 195,1 milijuna eura ukupnih prihoda, a zbog povećanih i sustavnih ulaganja u razvoj kompanije, sigurnost flote i modernizaciju, godina je zaključena s gubitkom od 8,7 milijuna eura, priopćila je ta kompanija u četvrtak.

U priopćenju se navodi da su ukupni rashodi lani povećani za 10 posto u odnosu na prethodnu godinu, pa su dosegnuli 203,8 milijuna eura,

Tijekom 2025. prevezeno je 12,6 milijuna putnika te 3,8 milijuna vozila ili 2,6 posto više vozila u odnosu na prethodnu godinu, izvijestili su iz Jadrolinije, nakon što je Nadzorni odbor ovoga tjedna prihvatio izvješće Uprave o poslovanju za 2025.

U priopćenju ističu kako su prošlu godinu obilježili stabilni prometni pokazatelji, značajna ulaganja u sigurnost i razvoj flote, intenzivna digitalizacija te pripreme za najveći investicijski ciklus u novijoj povijesti nacionalnog putničkog brodara.

Povećana ulaganja povećala rashode

Pojašnjavaju da su na rast rashoda ponajprije utjecali povećani troškovi održavanja i opskrbe uslijed inflacijskih pritisaka i globalnog rasta cijena te opsežna strateška ulaganja, a značajna sredstva usmjerena su i u održavanje i dodatna unapređenja brodova radi podizanja sigurnosnih standarda i poboljšanja uvjeta rada pomoraca.

Nastavljena su ulaganja u digitalizaciju, provedeni su projekti modernizacije internih procesa, optimizacije održavanja brodova i razvoja sustava prediktivnog održavanja flote, a poseban naglasak je stavljen na kibernetičku sigurnost i usklađivanje poslovanja sa zahtjevima NIS2 direktive.

Lani je predstavljena i nova mobilna aplikacija, razvijen je chatbot, virtualni putni asistent, a dodatno su unaprijeđeni web stranica i mobilna aplikacija te online nadopune Jadrolinija2Go prepaid računa.

Pripreme za transformaciju flote

Predsjednik Uprave Robert Blažinović istaknuo je da se Jadrolinija razvija na svim područjima, a posebno su važni ulaganje u sigurnost flote i priprema za nabavu novih brodova. “Veliki dio posla je odrađen, no, pred nama je dugoročan proces koji zahtijeva dodatna ulaganja u organizacijsku strukturu i funkcioniranje kompanije kako bismo uspješno ostvarili suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i pripremili investicije”, rekao je.

Iz Jadrolinije ističu kako je lani značajan dio aktivnosti bio usmjeren na suradnju sa Svjetskom bankom i Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke. U okviru projekta “Zelen i učinkovit pomorski putnički prijevoz u Hrvatskoj“ definirani su razvojni i investicijski okviri za transformaciju flote i proces dekarbonizacije u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana.

Tako će fokus biti na brodovima nove generacije s alternativnim pogonskim rješenjima, uključujući trajekte na biodizel i metanol te električne putničke brodove, dodaju.

Kao rezultat pripremnih aktivnosti, Jadrolinija je potkraj prošle godine s Međunarodnom financijskom korporacijom potpisala pismo namjere o pripremi investicijskog ciklusa.

Što se tiče ovogodišnje sezone, ističu kako su prvi pokazatelji pojačanog prometa vidljivi u rezultatima uskrsnog i prvomajskog vikenda. Unatoč tome, očekivanja za 2026. su s dozom opreza zbog neizvjesne geopolitičke situacije, rasta cijena goriva i mogućih promjena u turističkim tokovima.

Većina Jadrolinijinih brodova većih kapaciteta završila je planirane remonte, a puna operativna spremnost očekuje se do službenog početka sezone. Provedena je i koordinacija s policijom, vatrogasnim službama i lokalnim zajednicama kako bi se pravodobno pripremili za povećane prometne pritiske tijekom ljeta, smanjenje gužvi u lukama, kvalitetniju regulaciju prometa te sigurniji i protočniji ukrcaj putnika i vozila.