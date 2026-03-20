Jedna europska zemlja prva drastično snižava PDV na električnu energiju, s 21 na 10 posto

Uz smanjenje PDV-a, planiraju se i dodatne intervencije na tržištu energije kako bi se ublažile posljedice krize.

Španjolska prva reagira kako bi ublažila rast cijena energije – predstavlja paket hitnih poreznih olakšica s ciljem ublažavanja gospodarskih posljedica rata u Iranu.

Vladin plan koje je španjolski premijer Pedro Sánchez najavio u petak, uključuje 80 mjera vrijednih pet milijardi eura, koje bi na snagu mogle stupiti već sutra. Ključni dijelovi plana uključuju drastično smanjenje poreza na energiju, pri čemu se PDV na električnu energiju snižava s 21 na 10 posto.

Španjolski premijer jedan je od najglasnijih europskih kritičara američkih i izraelskih napada na Iran te je više puta upozoravao na njihov potencijalni gospodarski učinak na Europu. Smatra kako bi bilo bolje da je taj novac usmjeren u subvencije ili povećanje izdvajanja za zdravstvo, te dodao da je “to je ono što ratovi čine – odvlače novac od drugih važnih potreba i od najranjivijih.”

“Potreseni smo patnjom na Bliskom istoku, ali svi na kraju plaćamo cijenu kada se izvan naših granica vode ratovi… Što prije rat završi, to će više života biti spašeno i manji će biti gospodarski trošak koji ćemo morati podnijeti”, rekao je španjolski premijer.