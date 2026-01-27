Prekretnica na europskom tržištu: Prodaja električnih vozila prvi put nadmašila benzince

Rast potražnje dolazi unatoč popuštanju ekoloških propisa i jačanju konkurencije kineskih proizvođača.

Prodaja potpuno električnih automobila u Europskoj uniji u prosincu je prvi put nadmašila prodaju vozila na benzin, pokazali su u utorak podaci udruženja automobilske industrije ACEA, i to u trenutku kada kreatori politika predlažu ublažavanje propisa o emisijama.

Registracije baterijskih električnih vozila, koje se koriste kao pokazatelj prodaje, nadmašile su i registracije benzinskih automobila na širem europskom tržištu koje uključuje Ujedinjeno Kraljevstvo i Norvešku. Istodobno je ukupna prodaja automobila na kontinentu zabilježila šesti uzastopni mjesec rasta na godišnjoj razini, piše Reuters.

Konkurencija kineskih brendova poput BYD-a, Changana i Geelyja dodatno pojačava utrku za europsko tržište, dok domaći proizvođači poput Volkswagena i BMW-a uvode nove modele električnih vozila.

Pristupačniji modeli

Europska unija je u prosincu predstavila plan prema kojem bi se odustalo od faktičke zabrane automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine, popuštajući pritiscima proizvođača automobila koji se suočavaju s izazovima kineske konkurencije, američkih uvoznih carina i poteškoća u profitabilnoj prodaji električnih vozila.

Unatoč tome, stručnjaci očekuju da će električna vozila nastaviti povećavati svoj udio na europskom tržištu. Glavni tajnik udruženja E-Mobility Europe Chris Heron rekao je da su se europski brendovi počeli prilagođavati uvođenjem novih i cjenovno pristupačnijih električnih modela, dok pojedine države nude nove poticajne programe.

“Vidimo da potrošači prihvaćaju ovu promjenu”, rekao je Heron. “Uvjereni smo da će prodaja diljem Europe nastaviti rasti i u 2026. godini.”

Tek svaki treći benzinac

Ukupne registracije u Europi, Ujedinjenom Kraljevstvu i Europskom udruženju slobodne trgovine za Volkswagen i Stellantis u prosincu su porasle za 10,2 odnosno 4,5 posto, dok su kod Renaulta pale za 2,2 posto.

Registracije Tesle u prosincu su pale za 20,2 posto, dok su registracije BYD-a skočile za čak 229,7 posto.

Prodaja automobila u EU-u, Ujedinjenom Kraljevstvu i državama Europskog udruženja slobodne trgovine porasla je u prosincu za 7,6 posto, na 1,2 milijuna vozila, a u cijeloj 2025. godini za 2,4 posto, na ukupno 13,3 milijuna vozila, čime je dosegnuta najviša razina u posljednjih pet godina, iako je prodaja i dalje znatno ispod pretpandemijskih razina, pokazali su podaci ACEA-e.

Ukupna prodaja automobila u Europskoj uniji porasla je u prosincu za 5,8 posto, na gotovo milijun vozila, a na razini cijele godine za 1,8 posto, na 10,8 milijuna.

Registracije baterijskih električnih, plug-in hibridnih i hibridnih električnih automobila u prosincu su porasle za 51, 36,7 odnosno 5,8 posto te su zajedno činile 67 posto svih registracija u Uniji.