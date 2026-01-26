Hoće li mali Kei automobili spasiti ambiciozni europski plan električne mobilnosti?

Vozilo s dosegom od 160 kilometara, malom baterijom i najvećom brzinom od oko 100 kilometara na sat moglo bi se prodavati po cijeni od oko 8500 eura, što je neodoljiva ponuda.

Ambiciozni plan Europske unije da do 2035. električni automobili potpuno zavladaju tržištem novih vozila sve se više pokazuje neostvarivim, no zaokret je neizbježan. Fokus se sada prebacuje na vrlo mala vozila i stvaranje pristupačnog, masovnog tržišta električnih automobila.

Europska unija odredila je da bi oko 80 posto prodaje novih automobila 2030. godine trebalo biti električno, te 100 posto 2035. godine (što je u međuvremenu privremeno smanjeno na 90 posto). Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, zaključila je da je tempo rasta prodaje električnih vozila daleko prespor te je predložila uvođenje nove kategorije malih i zaista pristupačnih automobila.

Ciljevi teško dostupni

Detalji zasad nisu poznati, no japanski jeftini Kei automobili mogli bi poslužiti kao predložak. Iako su mali i povoljni, ti automobili nude dio najnovijih sigurnosnih tehnologija. Niske cijene omogućene su zahvaljujući malim motorima zapremnine 660 kubičnih centimetara te značajnim poreznim i financijskim pogodnostima. Pretpostavka je da bi u europskom kontekstu bili električni. Ako se sadašnji trendovi u Europi nastave, nužan nastanak masovnog tržišta električnih vozila izgleda malo vjerojatan. Na primjer, investicijska istraživačka kuća Jefferies predviđa da će se u Europi 2030. prodati 5,6 milijuna električnih vozila, što bi predstavljalo tek 42 posto tržišta, a 2035. godine 8,7 milijuna vozila ili 65 posto tržišnog udjela.

Automobilski paket

Prijedlog o malim i pristupačnim automobilima Europski parlament razmatrat će u nadolazećim mjesecima. Riječ je o dijelu tzv. Automobilskog paketa, čiji je cilj olakšati europskim proizvođačima ispunjavanje zahtjeva o nultoj emisiji ugljikova dioksida do 2035. godine. Felipe Munoz, stručnjak za industriju i voditelj istraživačke platforme Car Industry Analysis, podržava ideju malih automobila.

“Ovo je bez sumnje jedan od najvećih strateških poteza Europe i svakako mudar korak. Uz Japan i Indiju, Europa je kontinent malih automobila i to je jedna od snaga europske automobilske industrije”, rekao je Munoz. “Da bi ovaj plan uspio, potrebna je zajednička suradnja regulatora i proizvođača vozila. Ti automobili moraju biti profitabilni zahvaljujući zajedničkom naporu. Javne poticaje treba uključiti u jednadžbu, ali i troškovnu učinkovitost koju proizvođači mogu postići vlastitim naporima.”

Tehnologija električnih vozila pogoduje laganim, malim automobilima koji se lako kreću gradskim i urbanim sredinama, s možda dvije odrasle osobe i dvoje djece u vozilu. U kombinaciji s činjenicom da prosječna dnevna vožnja do trgovina, škola i na lokalne relacije ne prelazi 50 kilometara, vozilo s, primjerice, dosegom od 160 kilometara, malom baterijom i najvećom brzinom od oko 100 kilometara na sat moglo bi se prodavati po cijeni od oko 8500 eura. To zvuči kao neodoljiva ponuda. Trenutačno se najjeftinija električna vozila u Europi prodaju po otprilike dvostruko višoj cijeni.

Suzuki, najveći proizvođač Kei automobila

U Japanu je riječ o golemom tržišnom segmentu kojim predvodi Suzuki. Prema investicijskoj kući Bernstein, Suzuki je najveći proizvođač Kei automobila, s 2,8 milijuna prodanih vozila prošle godine diljem svijeta. To je činilo 89 posto njegove ukupne godišnje prodaje. Do nedavno su Kei automobili uglavnom imali motore s unutarnjim izgaranjem, no Suzuki je nedavno predstavio koncept električnog Kei automobila Vision e-Sky.

“Suzuki bi mogao imati koristi od globalnog procvata Kei automobila. Iako su detalji još nejasni, vjerujemo da je Suzuki u dobroj poziciji da iskoristi trend prema manjim i pristupačnijim vozilima”, naveo je Bernstein u izvješću.

Dodao je i kako je nedavno američki predsjednik Donald Trump izrazio sklonost “malim automobilima”, iako bi netko tko se vozi u golemom oklopnom vozilu poznatom kao “The Beast” možda i Cadillac Escalade smatrao malim. Trump je želio da se ti mali automobili proizvode u Americi, s benzinskim, električnim ili hibridnim pogonom, te je pozvao proizvođače automobila da “počnu s njihovom proizvodnjom odmah”, prema Bernsteinu.

EU destimulira male automobile

Najnoviji električni modeli koji se prodaju u Europi uglavnom su srednji i veliki SUV-ovi, iako se jeftiniji segment počinje širiti. Regulativa EU-a osmišljena je tako da proizvođačima omogući solidnu zaradu u višem tržišnom segmentu te je dosad aktivno destimulirala proizvodnju početnih benzinskih i električnih modela.

Munoz iz Car Industry Analysisa smatra da se to mora promijeniti.

“EU mora riješiti pitanje regulative. S postojećim pravilima o emisijama, sigurnosti i radu, nemoguće je proizvoditi profitabilne Kei automobile. Ta se pravila moraju prilagoditi planu, kao što je to slučaj u Japanu. Primjerice, sigurnosni standardi japanskog Kei automobila nisu isti kao kod običnog automobila, jer je namijenjen uglavnom vožnji po gradovima pri nižim brzinama”, napisao je Munoz u elektroničkoj poruci.

Kinezi zaostaju, ali brzo mogu sustići

“Ako se ti uvjeti ispune, projekt može uspjeti i ponovno “dati zraka” europskim proizvođačima automobila, kao i onim neeuropskima s iskustvom u malim automobilima koji posluju u Europi, poput Suzukija. Kinezi trenutačno malo zaostaju jer su svoje napore usmjerili na veće segmente. Međutim, mogu se brzo prilagoditi i na kraju također iskoristiti ovaj plan. Upravo su predstavili Kei automobil za japansko tržište.”

“A što se tiče Trumpa, njemu se možda sviđaju mali automobili, ali američkim vozačima ne”, zaključio je Munoz.

Neil Winton, suradnik Forbesa