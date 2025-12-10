Predstavljeni električni leteći taksiji koji bi od 2028. mogli letjeti iznad Londona

Vertical Aerospace predstavio Valo: letjelicu dometa 160 kilometara za šest putnika, koja bi jednog dana trebala biti cjenovno usporediva s Uberom. U početnoj fazi povezivat će Canary Wharf s Gatwickom, Heathrowom, Cambridgeom, Oxfordom i Bicesterom.

Električni leteći taksiji mogli bi postati dostupni putnicima londonskih zračnih luka od 2028. godine, objavila je britanska tvrtka Vertical Aerospace.

Kompanija se nada da će njegova letjelica Valo, koji ima kapacitet do šest putnika, dobiti regulatorno odobrenje u roku od tri godine – pri čemu bi prve planirane komercijalne rute uključivale veze između zračne luke i gradskog središta. Javnost će imat će priliku vidjeti prototip u punoj veličini na danima otvorenih vrata u Canary Wharfu u srijedu, priopćili su iz tvrtke.

“Valo je zrakoplov koji električni let pretvara u komercijalnu stvarnost – čist, tih, brz i projektiran za svakodnevnu upotrebu”, izjavio je izvršni direktor Vertical Aerospacea Stuart Simpson. i nadodao kako označava novu zoru u prijevozu, onu koja će povezivati ljude u minutama, a ne satima.”

U Verticalu tvrde da imaju oko 1500 prednarudžbi za Valo, s kupcima na četiri kontinenta, uključujući American Airlines, Avolon, Bristow, GOL i Japan Airlines. foto: Vertical Aerospace

Završna testiranja i certificiranje

Planirana odredišta za leteće taksije koji polaze iz Canary Wharfa uključuju London Gatwick, London Heathrow, Cambridge, Oxford i Bicester. Tvrtka planira izgraditi sedam certificiranih zrakoplova u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi prošli završna testiranja pri britanskoj Upravi za civilno zrakoplovstvo (CAA) i Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Dizajniran da leti do 160 kilometara pri brzinama do 240 km/h, Valo bi trebao biti lansiran s kabinom od četiri sjedala, prostorom za šest ručnih i šest komada predane prtljage, panoramskim prozorima i pregradom kokpita radi privatnosti i sigurnosti, naveli su iz Vertical Aerospacea. Dizajn zrakoplova, međutim, omogućuje proširenje na šest sjedala, što bi potencijalno omogućilo niže cijene za putnike, dodala je tvrtka.

Konkurirat će cestovnom prometu

“Kao i kod svake nove tehnologije, Vertical Aerospace očekuje da će njihov zrakoplov u početku biti premium proizvod koji se koristi za transfere do zračnih luka, ali da će s povećanjem proizvodnje postati vrlo pristupačan”, rekao je glasnogovornik tvrtke. “Zrakoplov je, primjerice, dizajniran da bude znatno jeftiniji od helikoptera i da konkurira cestovnom prijevozu. Ono gdje postaje pristupačan jest činjenica da imamo vozilo koje može letjeti mnogo puta na dan, može prevoziti mnogo putnika, treba vrlo malo održavanja i vrlo je učinkovito za rad.”

Prostrani prtljažni prostor za do šest komada ručne prtljage i šest komada predane prtljage foto: Vertical Aerospace

“U konačnici, potencijal je da ovaj zrakoplov košta slično kao i vožnja Uberom.” Zrakoplov bi također mogao podržavati hitne medicinske službe i teretne misije, smatraju u Vertical Aerospaceu.

“Mi prodajemo zrakoplov. Naši kupci određivat će cijene putovanja”. Domhnal Slattery, predsjednik Vertical Aerospacea, rekao je da Valo postavlja novi standard – veći, sigurniji i sposobniji od svega u sektoru.