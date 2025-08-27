Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu

Volonaut Airbike je prvi mlazno pogonjeni leteći motocikl, maksimalna brzina mu je oko 100 km/h, a u jednom mahu može letjeti 10 minuta. Moguće ga je naručiti, ali cijena mu je paprena – iznosi 880.000 dolara.

Budućnost osobnog prijevoza ubrzano se mijenja, a ono što je nekad djelovalo kao znanstvena fantastika polako postaje stvarnost. Volonaut Airbike, prvi mlazno pogonjeni leteći motocikl, zamišljen je da jednom vozaču pruži osjećaj slobodnog letenja nebom.

Iza projekta stoji poljski izumitelj i poduzetnik Tomasz Patan, koji je na njemu radio godinama prije nego što ga je otkrio javnosti. Airbike teži tek 30 kilograma, a umjesto propelera koristi više mlaznih motora, što mu omogućuje miran i stabilan let. “Oduvijek sam sanjao stroj koji izgleda kao da je izašao iz znanstveno-fantastičnog filma – ali s pouzdanim tehnologijama stvarnog svijet”, rekao je Patan.

Vozač upravlja letjelicom poput motocikla, dok napredni softver preuzima većinu tehničkog posla. Nije potrebna pilotska dozvola, a stroj može koristiti različita goriva i puni se za manje od minute. Ipak, domet mu je zasad skroman: nosivost je do 95 kilograma, brzina do 100 km/h, a autonomija desetak minuta – dovoljno za rekreativne letove i posebne scenarije brze primjene.

Najveća prepreka zasad je cijena od 880.000 dolara, zbog koje je Airbike dostupan samo bogatim entuzijastima. No, unatoč visokoj cijeni i ograničenjima prve generacije, Airbike predstavlja važan korak u osobnoj zračnoj mobilnosti. Prema tvorcima, riječ je o “prvom letećem motociklu s mlaznim pogonom koji ostvaruje stabilan let bez propelera” koji bi mogao oblikovati budućnost prijevoza.