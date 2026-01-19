Strujni krug poziva taksiste i dostavne službe da iskoriste poticaje i kupe nova električna vozila

Strujni krug pozvao je taksiste i dostavljače da iskoriste program vrijedan 45 milijuna eura i prijave se za poticaje radi jeftinije kupnje električnih automobila. Upozoravaju kako će poticaji biti nešto niži od očekivanja zbog načina izračuna potpore.

Strujni krug, krovna udruga za električnu mobilnost u Hrvatskoj, poziva taksiste, dostavne službe i car sharing operatere da iskoriste novi javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje nabave električnih vozila.

Riječ je o natječaju koji je Forbes Hrvatska najavio u prosincu, a službeno je otvoren 15. siječnja 2026. godine. Riječ je o dosad najvećem poticajnom programu vrijednom 45 milijuna eura usmjerenom na elektrifikaciju voznog parka. Iznos je raspoređen po sektorima na sljedeći način: 22 milijuna eura namijenjeno je autotaksi prijevoznicima, 20 milijuna eura dostavnim službama, dok su tri milijuna eura predviđeno za car-sharing i rent-a-car operatere.

Potpore će biti niže od očekivanih

Iz Udruge upozoravaju da će, iako je maksimalna potpora po vozilu definirana do 9.000 eura, stvarni iznosi koje prijavitelji mogu ostvariti u praksi biti niži. Naglasili su da je razlog tome način izračuna potpore, koji se ne temelji na postotku cijene električnog vozila, već na razlici između cijene električnog vozila i administrativno određene cijene usporedivog vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem iste kategorije. Iz Strujno kruga pojašnjavaju da će se zbog toga u većini slučajeva potpore kretati u rasponu od 4.000 do 6.000 eura po vozilu.

Natječaj postavlja i stroge uvjete vezane uz vozila koja se zamjenjuju. Prijavitelji moraju dokazati da je vozilo na fosilni pogon ostvarilo najmanje 30.000 kilometara godišnje u razdoblju od zadnje dvije registracije, pri čemu se ne priznaje višegodišnji prosjek niti iznimke zbog pauza u radu. Vlasnici koji već koriste električna vozila nisu obuhvaćeni ovim pozivom, zbog čega je za uspješnu prijavu nužna dobra priprema i precizna dokumentacija.

Kako bi olakšao snalaženje u postupku prijave, Strujni krug će kroz svoju službenu Telegram grupu omogućiti članovima razmjenu iskustava, savjeta i provjerenih informacija iz prakse. U grupi će se moći pratiti koje su prijave prihvaćene ili odbijene, iz kojih razloga, u kojoj su fazi obrade te kojim redoslijedom se razmatraju, što će prijaviteljima pomoći da realnije procijene vlastite izglede i pravodobno reagiraju. Cilj je učiniti cijeli proces što jasnijim, transparentnijim i jednostavnijim za sve zainteresirane.