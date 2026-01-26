Kanadska kompanija otkrila ‘obećavajuće’ količine zlata i srebra u susjednoj državi

Kanadska kompanija Terra Balcanica Resources pronašla je ‘obećavajuće’ količine zlata i srebra u istočnoj Bosni, koje otvaraju persperktive za daljnje istraživanje i razvoj plementitih metala, objavila je ta kompanija koja u BiH provodi istraživanja od 2017. godine.

Na lokaciji Brezani u općini Sokolac bušenja su otkrila 0,43 grama zlata u toni zemlje na dubini od svega 12 metara ispod površine. Kako su izvijestili iz Terra Balcanica Resources, ti nalazi proširuju poznato nalazište zlata za dodatnih 170 metara i pokazuju da to područje ima veliki potencijal. Uz to, istraživanja su otkrila i visoke koncentracije srebra, s rezultatima koji pokazuju do 60 grama u toni zemlje na većoj dubini.

Daleko veće količine pronađene su na lokaciji Čumavićim s 186 grama srebra na dubini od 58 metara, čime se potvrđuje da i to nalazište ima visoki potencijal za buduća istraživanja, pojašnjava se u obavijesti.

Kompanija Terra Balcanica Resources od 2017. godine provodi istraživanja na više lokacija u istočnoj Bosni. Područje je geološki zanimljivo zbog magmatskih i hidrotermalnih procesa koji su stvorili uvjete za taloženje plemenitih metala. Slična istraživanja ta kompanija provodi u Kanadi i Srbiji.