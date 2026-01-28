Kazahstan želi otkupiti Lukoilove udjele u zajedničkim projektima

Kazahstan je od Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija zatražio dozvolu za kupnju udjela ruskog Lukoila u zajedničkim projektima, objavio je ministar energetike Jerlan Akkenženov.

“Već smo krajem prošle godine istaknuli da po zakonu imamo pravo prvokupa ako Lukoil odluči prodati imovinu u Kazahstanu”, rekao je Akkenženov novinarima u Astani.

Ministarstvo energetike poslalo je OFAC-u odgovarajući zahtjev, dodao je ministar, budući da američko ministarstvo financija, prema odredbama o sankcijama, mora odobriti transakciju.

Lukoil je objavio da namjerava prodati inozemnu imovinu nakon što mu je SAD krajem listopada prošle godine uveo sankcije, uz obrazloženje da želi ograničiti ruske proračunske kapacitete za financiranje rata u Ukrajini.

Kazahstanska imovina ruskog diva obuhvaća udjele u naftnim poljima Karačaganak i Tengiz, kao i u kompaniji Kaspijski naftovodni konzorcij (CPC), kojim se većina kazahstanske nafte transportira u rusku luku Novorosijsk za izvoz, napominje Reuters.

Udjele u Karačaganaku, uz Lukoil, imaju i kazahstanska državna kompanija KazMunayGas, te talijanski Eni, američki Chevron i multinacionalna energetska grupa Shell.

Prema ministrovim riječima, Kazahstan razmatra opcije kupnje udjela koje nisu nužno vezane za isplatu gotovine.

“Udio se može otkupiti na razne načine i transakcija ne mora nužno uključivati stvarno plaćanje gotovinom u trenutku kupnje”, naglasio je Akkenženov, navodeći opcije neke vrste odgode plaćanja ili isplate prihodom od prodaje sirovina.

“Opcije su brojne i razmatramo ih sve”, rekao je Akkenženov.

Prema uvjetima američkih sankcija, Lukoilova imovina u inozemstvu trebala bi biti prodana do 28. veljače.

Lukoilov međunarodni ogranak sa sjedištem u Beču vlasnik je rafinerija u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj, udjela u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji te mreže benzinskih postaja u 20 zemalja, uključujući i Hrvatsku i SAD.

Prema navodima izvora i medijskim izvješćima, interes za kupnju Lukoilove imovine iskazale su brojne kompanije, uključujući američke naftne divove Chevron i ExxonMobil i investicijsku tvrtku Carlyle, te Abu Dhabi National Oil Company i konglomerat International Holding Company iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Interes za kupnju udjela u nalazištima u Kazahstanu i Azerbajdžanu te Lukoilovih rafinerija i benzinskih postaja u Europi naznačio je američkim dužnosnicima, prema navodima neimenovanih izvora, i mađarski MOL.