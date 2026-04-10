KBC Rijeka izabrao dva Da Vinci robota za urološke operacije

Regionalna tvrtka Sofmedica koja između ostalog zastupa američke robote za kirurgiju Da Vinci, pobijedila je na natječaju KBC-a Rijeka. Prema dostupnim informacijama, to će biti četvrta bolnica u Hrvatskoj koja će koristiti te robote u operacijama.

Sofmedica Croatia, formalno u vlasništvu ciparskog Klonus investa, a zapravo članica regionalne Sofmedica grupe, izabrana je na natječaju KBC-a Rijeka za nabavu dva robota za urološke operacije.

Forbes Hrvatska o natječaju je izvještavao u siječnju. Preko njega su se tražila dva robotska sustava – prvi procijenjene vrijednosti 2,73 milijuna eura bez PDV-a, a drugi 1,47 milijuna eura bez PDV-a. Jedan robot imat će dvije, a drugi četiri robotske ruke. Njima će se upravljati upravljačkim konzolama uz praćenje operacije putem endoskopskih kamera na ekranu. Moraju biti certificirani u Europskoj uniji za urologiju, opću kirurgiju i ginekologiju.

Tri hrvatske bolnice već imaju Da Vinci robote

Ključni kriterij natječaja bile su dodatne karakteristike opreme (60%), cijena (30%) i jamstveni rok opreme (10%). Osim Sofmedice Croatia čija je ponuda iznosila 2,70 odnosno 1,39 milijuna eura plus PDV, na natječaj se javila i tvrtka AnalyticPharma. Njihova ponuda bila je znatno veća i nepravilna, no to ne čudi s obzirom da se radi o tvrtki koja se na natječaje javlja samo radi prikupljanja informacija. Iz tog razloga je očito da AnalyticPharma neće podnositi žalbu na izbor Sofmedice, pa je njezina pobjeda na natječaju prilično sigurna.

S obzirom da ta tvrtka u svojoj ponudi robotskih kirurških sustava ima samo Da Vinci američke tvrtke Intuitive Surgical, vrlo je izgledno da su upravo taj sustav ponudili riječkoj bolnici. Na web stranicama tvrtke može se vidjeti da su u regiji prodali već veći broj Da Vinci sustava. Predvodi Rumunjska s 25 takvih aktivnih sustava, u Grčkoj ih je 22, Bugarskoj 15, Mađarskoj devet, na Cipru četiri, a u Hrvatskoj tri. Prema informacijama s interneta, jedan je u privatnoj bolnici Priora u Čepinu, jedan na Rebru, a jedan u privatnoj bolnici Radiochirurgia u Svetoj Nedjelji.

KB Merkur također je nedavno raspisao natječaj za kirurškog robota.