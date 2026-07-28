KentBank postao službeni bankarski partner GNK Dinamo

KentBank i GNK Dinamo sklopili su dvogodišnje partnerstvo kojim KentBank postaje službeni bankarski partner Kluba. Ugovor o suradnji potpisali su u ime KentBanka Predsjednik Uprave Hasan Ecesoy i Hrvoje Puhalo, član Uprave GNK Dinamo.

Najvidljiviji dio partnerstva bit će logo KentBanka na dresovima prve momčadi i stadionu Maksimir, ali njegova vrijednost bit će prije svega u onome što će donijeti klijentima banke te članovima i navijačima Dinama – od posebnih događanja i nagradnih aktivnosti do novih pogodnosti koje će se razvijati tijekom ove suradnje.

“Partnerstva ove razine nose veliku odgovornost da iza njih ostane nešto vrijedno i za širu zajednicu. Naša je ambicija da tijekom sljedeće dvije godine zajedno s Dinamom razvijemo suradnju koja će imati stvarnu korist za klijente KentBanka te članove i navijače Dinama. Upravo će ono što zajedno ostvarimo biti pravo mjerilo uspjeha“, izjavio je Hasan Ecesoy, predsjednik Uprave KentBanka.

Partnerstvo dolazi nakon nekoliko godina snažnog rasta KentBanka i u trenutku kada banka želi dodatno ojačati svoju poziciju i prepoznatljivost na hrvatskom tržištu. KentBank kroz partnerstva u sportu želi biti prisutna tamo gdje može dati stvaran doprinos.

Za Dinamo, ova suradnja donosi novog partnera iz bankarskog sektora i otvara prostor za razvoj novih sadržaja za članove i navijače kluba.

“Dinamo je klub velikih ambicija, ali i velike odgovornosti prema svojim članovima, navijačima i zajednici kojoj pripada. Zato ne tražimo partnere čija će suradnja s klubom ostati samo na logotipu na dresu, nego one s kojima možemo ostvariti prepoznatljive i dugoročne rezultate koji će biti vidljivi i našim članovima.

U KentBanku smo prepoznali ambicioznog, pouzdanog i agilnog partnera koji razumije smjer u kojem razvijamo Dinamo, kao što je i KentBank u Dinamu prepoznao partnera koji će im dati veliku dodanu vrijednost. Vjerujemo da će ovo partnerstvo pokazati kako zajedničke ambicije možemo pretvoriti u stvarnu vrijednost za klub, njegove članove i naše navijače“, izjavio je Hrvoje Puhalo, član Uprave GNK Dinama.

Prvu utakmicu s logom novog partnera na dresu Dinamo će odigrati već sutra, 28. srpnja, u 20 sati na stadionu Maksimir, gdje će u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka dočekati švicarski Thun.