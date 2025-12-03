Raiffeisen Invest transformirao se u podružnicu Raiffeisen Capital Managementa

Hrvatska tvrtka Raiffeisen Invest transformirala se u podružnicu austrijskog Raiffeisen Capital Managementa. Nastavlja nuditi fondove privatnim ulagačima, korporativnom sektoru i institucionalnim klijentima, uključujući mirovinske fondove, osiguravatelje i druge financijske institucije.

Raiffeisen Capital Management, međunarodno aktivan upravitelj imovinom i jedan od vodećih pružatelja fondova u Austriji i regiji srednje i istočne Europe, naveo je u priopćenju kako jača svoju prisutnost na hrvatskom tržištu transformacijom tvrtke Raiffeisen Invest i njezine daljnje integracije kao hrvatske podružnice Raiffeisen Capital Managementa. Ojačani lokalni tim nastavlja raditi u novoj strukturi, pod novim nazivom – Raiffeisen Kapitalanlage – Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima – osiguravajući kontinuitet za klijente i partnere.

Iz svog bečkog sjedišta Raiffeisen Capital Management upravlja imovinom u ukupnom iznosu od 46,5 milijardi eura (listopad 2025.) i drži 18,6 posto austrijskog tržišta. Ono što dodatno izdvaja Raiffeisen Capital Management jest impresivan udio ulaganja usklađenih s ESG kriterijima: više od 56 posto ukupne imovine ulaže se u skladu sa strogim načelima održivosti, čime se kompanija svrstava među vodeće europske upravitelje u području odgovornih ulaganja.

Kao društvo u potpunom vlasništvu Raiffeisen Bank Internationala (RBI), društvo za upravljanje fondovima djeluje i kao kompetencijski centar za fondovsko poslovanje Grupe na tržištima srednje i istočne Europe (CEE). Ova široka mreža uključuje devet lokalnih društava za upravljanje fondovima i tri mirovinska društva, koja posluju diljem regije (jedno i u Hrvatskoj).

Šire ponudu fondova i investicijskih strategija

„Raiffeisen je od samih početaka imao pionirsku ulogu na tržištima investicijskih i mirovinskih fondova u mnogim zemljama srednje i istočne Europe, a danas je jedan od najvećih tržišnih sudionika u većini država u kojima Grupa posluje“, ističe CEO Hannes Cizek. Zaključno s krajem rujna 2025., Raiffeisenov fond i mirovinska društva u CEE regiji upravljaju imovinom više od 1,8 milijuna klijenata mreže Raiffeisenovih banaka, u ukupnom volumenu od 19,8 milijardi eura.

Hrvatska je već dugi niz godina dio ove široke mreže. Ukupna imovina pod upravljanjem Raiffeisena u Hrvatskoj (u društvu za upravljanje fondovima i mirovinskom društvu) iznosi oko 7,8 milijardi eura.

„Hrvatska je strateški važno tržište za Raiffeisen Capital Management. Ovim jačanjem želimo domaćim ulagačima ponuditi još širi izbor visokokvalitetnih fondova i investicijskih strategija“, objašnjava Vesna Tomljenović, Country Head Croatia. „S proširenom ponudom različitih klasa imovine naši ulagači u Hrvatskoj imat će pristup istim fondovima kao i klijenti u Italiji ili Austriji“, dodaje Tomljenović.

U Hrvatskoj će Raiffeisen Capital Management nastaviti blisku suradnju s Raiffeisen bankom Hrvatska, kao svojim najvažnijim distributivnim partnerom, nudeći fondove privatnim ulagačima, korporativnom sektoru i institucionalnim klijentima, uključujući mirovinske fondove, osiguravatelje i druge financijske institucije.