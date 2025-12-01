Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u listopadu porasla za 308 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju listopada ove godine iznosila je 26,1 milijardu eura, što je za 307,8 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

OMF-ovi su na kraju listopada ukupno imali 2.391.429 članova, odnosno njih 3.669 ili 0,15 posto više u odnosu na rujan 2025. godine. U listopadu su OMF-ovi zabilježili 5.905 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 88,5 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u listopadu ove godine prestalo je članstvo za 2.236 osiguranika.

U listopadu su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 151,2 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 51,7 milijuna eura, što je za 7,8 milijuna eura ili 17,7 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju listopada za A kategoriju iznosili su 1,23 posto, za B kategoriju 0,85 posto, a za C kategoriju 0,33 posto.

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije – u kategoriji A se bilježi rast za 16,75 posto, u kategoriji B za 10,08 posto, a u kategoriji C za 2,81 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,46 posto, za Mirex B 5,56 posto i za Mirex C 3,3 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem listopada se u kategoriji B nalazilo 75,2 posto članova, u kategoriji A 21,25 posto, a u kategoriji C 3,52 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju desetog mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 14,7 milijardi eura i udjelom od 56,5 posto, pri čemu se taj udjel povećao za 0,37 postotnih bodova na mjesečnoj razini. Istovremeno, smanjila se zastupljenost ulaganja u dionice, za 0,2 postotna boda, te su ona krajem listopada iznosila 6,3 milijarde eura, odnosno 24,3 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,2 posto, a ulaganja u strane dionice 10,1 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,7 milijardi eura i udjelom od 10,4 posto, koji se povećao za 0,2 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u listopadu 6,2 posto imovine OMF-ova, odnosno 1,6 milijardi eura, što na mjesečnoj razini predstavlja pad za 0,3 postotna boda, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 20,3 milijuna eura

Na kraju listopada u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 437.491 člana te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 50.419 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 12 milijuna eura, što je 3,4 posto više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 5,8 milijuna eura, što je na mjesečnoj razini više za 12,5 posto.

Neto imovina DMF-ova u listopadu je tako dosegnula iznos od 1,6 milijardi eura, što je za 20,3 milijuna eura ili 1,3 posto više na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53,2 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 27,8 posto te investicijski fondovi s 10,6 posto. Pritom, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,1 postotni bod, dok je udio dionica pao za 0,3 postotna boda, a ulaganja u investicijske fondove za 0,1 postotni bod.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 116 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u listopadu poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila četiri milijarde eura te je bila za 80,4 milijuna eura ili dva posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju desetog mjeseca iznosila je 225,9 milijuna eura, uz mjesečni pad za 1,6 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda bio u minusu od 1,5 posto.

Dobit MOD-ova 1,1 milijun eura, a leasing društava 54,7 milijuna eura

Hanfa je u mjesečno izvješće uključila i rezultate poslovanja mirovinskih osiguravajućih društava, pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i leasing društava.

Tako, na kraju trećeg tromjesečja 2025. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 21.412 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 4.108 korisnika.

Ukupna aktiva MOD-ova na kraju trećeg tromjesečja iznosila je 654,5 milijuna eura, odnosno 142,9 milijuna eura ili 28 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupna dobit MOD-ova u prvih devet mjeseci 2025. iznosila je 1,1 milijun eura, što je za 208 tisuća eura ili 19 posto manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Nadalje, na kraju trećeg tromjesečja poslovale su 22 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno sedam investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i četiri društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Na tromjesečnoj se razini, navode iz Hanfe, vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva povećala za 17,2 posto, imovina kojom upravljaju kreditne institucije veća je u odnosu na prethodno tromjesečje za 3,1 posto, dok se vrijednost imovine pod upravom društava za upravljanje investicijskim fondovima povećala za 0,2 posto.

Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je tako na kraju trećeg tromjesečja 2025. godine 1,6 milijardi eura, što je na tromjesečnoj razini rast od 15,2 posto, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija porasla u odnosu na prethodno tromjesečje za 3,3 posto, na 29,3 milijarde eura.

Tu su i podaci za leasing društva, kojih je na kraju trećeg ovogodišnjeg tromjesečja poslovalo 15, a njihova je ukupna aktiva iznosila 4,6 milijardi eura, uz povećanje za 11,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istodobno je porasla i ukupna dobit leasing društava na godišnjoj razini, za jedan posto, na 54,7 milijuna eura.

Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora porasla je za 0,6 posto u segmentu operativnog, odnosno za 13,4 posto u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Vrijednost novozaključenih ugovora u prvih devet mjeseci pala je na godišnjoj razini za 11,6 posto u segmentu operativnog leasinga, a porasla za 3,8 posto u segmentu financijskog leasinga, izvijestila je Hanfa.