Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u rujnu porasla za 441 milijun eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju rujna ove godine iznosila je 25,8 milijardi eura, što je za 441 milijun eura više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

OMF-ovi su na kraju rujna ukupno imali 2.387.760 članova, odnosno njih 7.441 ili 0,31 posto više u odnosu na kolovoz 2025. godine. U rujnu su OMF-ovi zabilježili 9.848 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 94,7 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u rujnu ove godine prestalo je članstvo za 2.407 osiguranika.

U rujnu su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 154,8 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 43,9 milijuna eura ili 12,4 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec.

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju rujna za A kategoriju iznosili su 2,02 posto, za B kategoriju 1,41 posto, a za C kategoriju 0,16 posto.

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije – u kategoriji A se bilježi rast za 16,35 posto, u kategoriji B za 9,94 posto, a u kategoriji C za 2,68 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,41 posto, za Mirex B 5,54 posto i za Mirex C 3,29 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem rujna se u kategoriji B nalazilo 75,4 posto članova, u kategoriji A 21,03 posto, a u kategoriji C 3,6 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju devetog mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 14,5 milijardi eura i udjelom od 56,1 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,59 postotnih bodova na mjesečnoj razini. Istovremeno, povećala se zastupljenost ulaganja u dionice, za 0,71 postotni bod, te su ona krajem rujna iznosila 6,3 milijarde eura, odnosno 24,5 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,2 posto, a ulaganja u strane dionice 10,3 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,6 milijardi eura i udjelom od 10,3 posto, koji se povećao za 0,27 postotnih bodova u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u rujnu 6,5 posto imovine OMF-ova, odnosno 1,68 milijarde eura, što na mjesečnoj razini predstavlja pad za 0,32 postotna boda, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 22,9 milijuna eura

Na kraju rujna u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 435.130 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 50.356 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 11,6 milijuna eura, što je 19,3 posto više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 5,1 milijun eura, što je na mjesečnoj razini rast za 30 posto.

Neto imovina DMF-ova u rujnu je tako dosegnula iznos od 1,58 milijardi eura, što je za 22,9 milijuna eura ili 1,5 posto više na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53,1 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 28,1 posto te investicijski fondovi s 10,7 posto. Pritom, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,1 postotni bod, ulaganja u investicijske fondove bila su veća za 0,3 postotna boda, dok je udio dionica porastao za 0,7 postotnih bodova.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 117 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u rujnu poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 3,93 milijarde eura te je bila za 77,3 milijuna eura ili dva posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju devetog mjeseca iznosila je 229,7 milijuna eura, uz mjesečni rast za 4,5 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 4,7 posto.