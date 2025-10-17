Fondovi privatnog kapitala u fokusu drugog dana regionalne financijske konferencije Izazov promjene

Drugi dan konferencije Izazov promjene koja se održala u Rovinju 16. i 17. listopada 2025. godine, obilježilo je predavanje Nestanlina Garcije, izvršnog direktora Blackstone Private Equity Institutional Client Solutionsa. On je govorio o evoluciji tržišta privatnih ulaganja i najboljim strategijama za ulaganja u neburzovno kotiranu imovinu. Istaknuo je ključne promjene koje oblikuju private equity industriju te prilike koje takva ulaganja donose institucionalnim i individualnim investitorima.

U nastavku programa održan je panel „Private equity: globalni, regionalni i lokalni trendovi“, koji je ponudio dubinski uvid u aktualna kretanja unutar private equity industrije. O globalnim trendovima, specifičnostima CEE/SEE regije te najvažnijim lokalnim prilikama i izazovima raspravljali su Mario Ančić, Principal u One Equity Partnersu, Robert Knorr, generalni direktor MidEuropa, te Igor Čičak, direktor Provectus Capital Partnersa. Panel je moderirala Josipa Štrkalj, portfolio menadžerica u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Panelisti su zaključili da, uz pažljivo praćenje globalnih kretanja i tržišnih dinamika, private equity sektor nudi snažan potencijal rasta, kako na lokalnoj, tako i na međunarodnoj razini.

Završetak konferencije obilježio je okrugli stol „ETF-ovi: globalni, regionalni i lokalni trendovi“, koji je istaknuo ulogu ETF-ova kao ključnog alata modernog ulaganja. U raspravi su sudjelovali Matthias Zeinitzer, direktor i voditelj Sales Wealth & Institutional za CEE regiju u BlackRocku, Andrii Yaminskyi, direktor za ETF i Indexing Sales u Amundiju, Ivan Đurđević, izvršni direktor i voditelj distribucije ETF-ova za Švicarsku, Njemačku, Austriju te srednju i istočnu Europu u J.P. Morgan Asset Managementu, te Krešo Vugrinčić, CFA, glavni izvršni direktor InterCapital ETF-a. Panel je moderirala Andreja Lisica, CFA, Head of Asset Management u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Zaključeno je da ETF-ovi oblikuju budućnost ulaganja, donoseći veću diverzifikaciju portfelja, optimizaciju troškova i povećanu likvidnost financijskih tržišta.

Konferencija Izazov promjene još je jednom potvrdila svoju važnost kao mjesto razmjene znanja, ideja i iskustavate promicanja suvremenih trendova u industriji ulaganja i upravljanja imovinom.