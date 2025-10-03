EU planira Deripaskine dvije milijarde eura dati Raiffeisen banci da joj nadoknadi kaznu u Rusiji

Imovina Olega Deripaske u Starbagu zamrznuta je zbog optužbi da je pružao podršku “ruskom vojnom i industrijskom kompleksu” tijekom invazije na Ukrajinu u punom opsegu. Neki europski dužnosnici strahuju da bi ova mjera ojačala rusku odmazdu protiv zapadnih kompanija.

Prema sedam osoba upoznatih s tematikom u najnovijem nacrtu prijedloga sankcija EU protiv Rusije uključene su odredbe o odmrzavanju dionica vrijednih oko dvije milijarde eura u Strabagu, austrijskoj građevinskoj kompaniji čiji je suvlasnik nekoć bio Oleg Deripaska, piše Financial Times.

Imovina bi pripala Raiffeisenu i time nadoknadila banci kaznu od dvije milijarde eura koju je morala platiti nakon presude ruskog suda u korist poslovnog subjekta povezanog s Deripaskom, rekli su dužnosnici.

Sankcije su prvotno uvedene zbog optužbi da je Deripaska pružao materijalnu podršku “ruskom vojnom i industrijskom kompleksu” tijekom invazije na Ukrajinu u punom opsegu.

Međutim, neki europski dužnosnici zabrinuti su da bi ovaj potez legitimizirao napore oligarha da zaobiđu sankcije EU protiv Rusije i ojačao ruske sudove koji se osvećuju sankcijama naređivanjem zapljene zapadne imovine.

Pet dužnosnika dodalo je da se očekuje kako će veleposlanici nekoliko država članica EU usprotiviti ovom potezu, koji je prvotno predložila Austrija, na sastanku u petak na kojem će se raspravljati novi paket sankcija.

Raiffeisen je zapadna banka s najvećom preostalom prisutnošću u Rusiji nakon što je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu 2022. godine. No, pod pritiskom je regulatora i stranih vlada da napusti Rusiju, kao što su to učinili mnogi drugi zapadni poslovni subjekti.

RBI pokušava postupno ugasiti poslovanje u Rusiji. No ruski regulatori ne žele dopustiti odlazak Raiffeisena jer je ona jedan od rijetkih preostalih kanala zemlje za pristup međunarodnom sustavu međubankovnih plaćanja Swift, prema riječima osoba upoznatih s temom.

Moguća prodaja vjerojatno bi dovela do zapadnih sankcija protiv banke i njezina vlasnika, čime bi bila odsječena od globalnih tržišta.