Konačna cijena nove dionice Bosqar Investa 25,5 eura

Hrvatska investicijska grupacija Bosqar Invest izvijestila je u četvrtak da je odredila konačnu cijenu novih dionica u okviru aktualne sekundarne javne ponude (SPO), koja će iznositi 25,5 eura po jednoj novoj dionici.

Odluku je donijela Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, a kako se navodi u priopćenju, donesena je s obzirom na iskazani interes ulagatelja u pogledu cijene i broja upisanih novih dionica tijekom razdoblja trajanja ponude u drugom krugu upisa, trenutne i očekivane uvjete na tržištima kapitala i financijskim tržištima te procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanje Bosqara.

Glavna skupština Bosqara je 11. svibnja 2026. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala društva, za najviše 7,82 milijuna eura, s 15,64 milijuna na najviše 23,46 milijuna eura, a ulozima u novcu i izdavanjem do najviše 5.892.185 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Sukladno javnom pozivu na upis novih dionica objavljenom 19. svibnja, novi ulagatelji mogli su upisati dionice u okviru ove ponude od 1. do 10. lipnja te nakon navedenog datuma ta mogućnost više nije dostupna.

Postojeći dioničari nove dionice upisuju u razdoblju od 1. do 15. lipnja, nakon čega će Bosqar alocirati dionice ulagateljima te kvalificiranim ulagateljima dostaviti obavijest o alokaciji novih dionica, zajedno s instrukcijama za uplatu kvalificiranim ulagateljima koji su pravne osobe.

Po isteku roka za uplatu upisanih novih dionica od strane kvalificiranih ulagatelja koji su pravne osobe, Bosqar će objaviti podatke o konačnom broju novih dionica i iznosu povećanja temeljnog kapitala društva, sukladno očekivanom vremenskom planu provedbe ponude, priopćeno je.

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