Končar na natječaju za isporuku baterijskog vlaka u Danskoj, ali ima konkurenciju

Švicarski Stadler, hrvatski Končar i turska Bozankaya tri su tvrtke koje se bore za isporuku četiri baterijska vlaka danskom privatnom prijevozniku Lokatlogu. Natječaj koji traje već neko vrijeme uključuje i izgradnju infrastrukture za punjenje. Riječ je o prvom međunarodnom natječaju za baterijski vlak na koji se Končar javio.

Kako navodi RollingStockWorld, Stadler se čini najatraktivnijim ponuđačem – ranije je sklopio ugovor o isporuci 24 baterijska vlaka Lokatlogu, a isporuka je još u tijeku. Osim toga, Stadler je proizveo polovicu svih vlakova na baterije ili vodik u Europi.

Končar je za sada isporučio tek jedan baterijski vlak u Hrvatskoj, o čemu je Forbes Hrvatska izvještavao.

Maksimalna brzina Končarovog vlaka u Hrvatskoj je 120 kilometara na sat. U rujnu je najavljeno kako je namijenjen neelektrificiranim dijelovima pruge, a vozit će na relaciji Virovitica – Bjelovar. Nakon puštanja u rad punionice u kolodvoru Split Predgrađe, što se očekuje sredinom prosinca ove godine, baterijski vlak počet će voziti na relaciji Split – Kaštel Stari.

Osim ovog čistobaterijskog vlaka, Končar je u svibnju ove godine Končar je isporučio i jedan elektrobaterijski vlak. On vozi na relaciji Zagreb – Bjelovar – Zagreb.

Bozankaya do današnjeg dana nije proizvela niti jedan baterijski vlak, ali je u Rumunjskoj isporučila baterijski model koji je postigao brzinu od 70 kilometara na sat. Tvrde da je to svjetski rekord.

Očekuje se da će se nakon izbora ponuditelja ugovor za nabavu četiri baterijska vlaka potpisati u proljeće 2026. godine. Vlakovi bi trebali ući u promet od kraja 2029. do kraja 2030. godine.