U promet pušten prvi baterijski vlak u Hrvatskoj

Prvi baterijski vlak u Hrvatskoj proizvođača Končar – Električnih vozila pušten je u promet. Vlak će voziti na relaciji Virovitica – Bjelovar, a koristit će se i za ispitivanje punionica koje su u završnoj fazi izgradnje.

Baterijski vlak dvodijelna je niskopodna kompozicija opremljena rampama za ulazak i izlazak osoba u invalidskim kolicima, prostorom za bicikle i toaletima prilagođenim ulasku osoba u invalidskim kolicima, a kompletan putnički i vanjski prostor je pod videonadzorom.

U prostoru za putnike postavljeni su monitori za prikaz videosadržaja. Uz vizualne i audionajave kolodvora i stajališta, putnicima u vlaku omogućen je besplatan pristup internetu (WiFi).

Ima 113 sjedećih i 114 stajaćih mjesta.

U prometu je moguće funkcionalno spajanje baterijskih vlakova s niskopodnim vlakovima nove generacije, čime se osigurava veći kapacitet.

Baterijski vlak koristit će se za prijevoz putnika na neelektrificiranoj mreži željezničkih pruga u RH (maksimalna brzina 120 km/h). Za pogon će koristiti baterije koje se pune isključivo na punionicama, najviše 30 minuta.

Nakon puštanja u rad punionice u kolodvoru Split Predgrađe, što se očekuje sredinom prosinca ove godine, baterijski vlak počet će voziti na relaciji Split – Kaštel Stari.

Baterijski vlak proizveden je u sklopu projekta “Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu”, koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

U sklopu projekta u svibnju je u promet pušten i elektrobaterijski vlak koji redovno vozi na relaciji Zagreb – Bjelovar – Zagreb, a projekt uključuje i izgradnju šest punionica u kolodvorima Bjelovar, Virovitica, Osijek, Varaždin, Pula i Split Predgrađe.

Vrijednost projekta 17,1 milijuna eura

Ukupna vrijednost projekta iznosi 17,1 milijuna eura, od čega se 13,3 milijuna eura financira iz NPOO-a.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako je prvi baterijski vlak veliki iskorak domaće industrije.

“HŽ Putnički prijevoz danas ima 68 novih vlakova od kojih je 40 isporučeno u posljednje četiri godine, a u tijeku je nabava još 21 novog vlaka, uključujući dodatne baterijske i elektrobaterijske. Novi baterijski vlak, s autonomijom od oko 200 kilometara, vozit će na neelektrificiranim prugama, a od prosinca će voziti u Splitu i okolici. Vrijednost ovog projekta iznosi više od 17 milijuna eura, a on je dio šireg ulaganja u željeznički sustav”, rekao je Butković.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić najavio je da će moderni “zeleni” vlakovi zamijeniti stare dizelske.

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak rekao da vozila koja Končar razvija smanjuju emisije štetnih plinova i podižu standarde udobnosti, sigurnosti i kvalitete putovanja.