Krenulo licitiranje nad dijelom imovine Varteksa, evo koje nekretnine se prodaju

Nekadašnji varaždinski tekstilni div Varteks malo po malo ostaje bez svojih nekretnina. Krenulo je licitiranje nad dijelom od 15 njih odabranih za aukciju.

Nadmetanje nad većim dijelom Varteksove imovine vrijedne 18,40 milijuna eura za koju je u veljači odlučeno da će ići na aukciju započelo je u srijedu. Uglavnom je riječ o industrijskim zgradama koje se nalaze u Zagrebačkoj ulici nedaleko Varteksovog stadiona.

Do eventualnih ponuda i nadmetanja bi moglo doći samo u slučaju šest nekretnina za koju su uplaćene jamčevine. Preostale će zbog izostanka uplate jamčevine proći bez ponuda, pa će naknadno ponovno biti predmet nadmetanja, ali uz nižu cijenu. O kojim nekretninama se radi vidi se i iz priložene fotografije.

Jamčevina je uplaćena samo za šest tamno označenih nekretnina, pa oni možda budu predmet nadmetanja koje traje do 20. svibnja; Screenshot: Uređena zemlja

Najveći interes za malo zemljište

Među Varteksovim nekretnina koje su predmet aukcije pokrenute u srijedu šest ih je s procijenjenom vrijednosti većom od milijun eura. Najvrijednija za koju postoji interes u obliku uplaćene jamčevine je na čestici 3924/13, najdonjoj na fotografiji i u obliku slova L. Na njoj se nalaze tri industrijske zgrade, a u jednoj od njih je sadašnji Vartekov outlet koji se nalazi odmah pored parkirališta. Njezina utvrđena vrijednost je 1,89 milijuna eura, dok joj je početna cijena 1,42 milijuna.

Najveći interes postoji za malo zemljište 3942/52 oblika kvadrata na kojem se nalazi manja industijska zgrada s dvorištem procijenjena na 160.000 eura. Njezina početna cijena iznosi 120.000 eura, no drugi dan aukcije ni za nju još nije bilo ponuda.

Najvrijednija među 15 nekretnina vrijedna 2,85 milijuna eura iz nepoznatog razloga još nije na aukciji, a za drugu po vrijednosti vrijednu 2,55 milijuna nije uplaćena jamčevina. Sve nekretnine koje ne budu kupljene na prvoj aukciji, naći će se na sljedećoj na kojoj će im se početna cijena smanjiti za još četvrtinu procijenjene vrijednosti. Ako ni tada ne bude interesa, u planu su još dvije aukcije, pri čemu na posljednjoj licitiranje kreće od jednog eura.

