Kugar Holding preuzeo Monting

Investicijska grupacija Kugar Holding stekla je većinski vlasnički udio u Montingu, priopćio je Kugar Holding u utorak.

Monting je zagrebačka kompanija s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u izgradnji objekata za energetski sektor, uključujući izgradnju elektrana, petrokemijskih postrojenja i industrijskih pogona.

Prošle godine su ostvarili 89,44 milijuna eura prihoda uz 1,57 milijuna eura dobiti. Prema podacima iz sudskog registra dosadašnji vlasnici bili su Ivan Banović i Mićo Aralica.

Kugar Holding, čije je sjedište također u Zagrebu, nastao je izdvajanjem tvrtki Remont pruga Matić, za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture i Kumal S, za proizvodnju izolacijskih materijala iz Kufner Grupe. Prema podacima iz sudskog registra, formalni vlasnik Kugar Holdinga je Slaven Kufner.

Tijekom 2025. godine, proizvođač građevinskog materijala CRH preuzeo je dio Kufner Grupe koji se bavi poslovanjem s mineralnim sirovinama.

Monting će zadržati operativnu samostalnost te će nastaviti razvijati projekte i partnerske odnose u energetskom sektoru na domaćem i inozemnim tržištima, kaže se u priopćenju.

“Sinergija stručnosti i iskustva Montinga, zajedno sa strateškom podrškom Kugar Holdinga, omogućit će daljnji razvoj poslovanja i rast u zahtjevnim i strateški važnim infrastrukturnim i energetskim projektima”, naglašavaju iz Kugar Holdinga.