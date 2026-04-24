Luka Ploče u prvom kvartalu povećala prihode za 11 posto

Luka Ploče je u prvom kvartalu ove godine ostvarila 5,5 milijuna eura prihoda, što je povećanje od gotovo 11 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a EBITDA iznosi 1,1milijun eura što je povećanje prema istom lanjskom razdoblju kada je iznosila 814 tisuća eura, izvijestili su u petak iz Luke Ploče.

EBITDA marža za prvi kvartal 2026. godine iznosi 26,84 posto, što je rast od deset posto u odnosu na prvi kvartal prošle godine (16,44 posto).

Grupa Luka Ploče, koju čine Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče, Luka šped, Pločanska plovidba i New Concrete Technologies, ostvarila je u prvom kvartalu 2026. godine prihod od 5,8 milijuna eura, što je rast od šest posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

EBITDA marža bez trgovine za razdoblje od siječnja do ožujka 2026. godine iznosi 24,6 posto, u odnosu na 18,09 posto u istom razdoblju 2025. godine.

U prvom kvartalu promet preko luke Ploče iznosio je 624.927 tona robe, što je porast od devet posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan porast prometa, kako se navodi, primarno se odnosi na rast prometa generalnih tereta, i to čak 47 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Rast prometa najznačajnije je potaknut povećanjem prekrcaja kontejnera od 41 posto te prekrcajem vjetroelektrana, limova i betonskog željeza, kojih nije bilo u prvom kvartalu 2025. godine.

“Porast kontejnerskog prometa ukazuje na povećanu potražnju za kontejnerskim kapacitetima, ali i na bolju iskorištenost terminala te mogući daljnji rast u ovom segmentu poslovanja”, naveli su iz tvrtke.

Napominju i kako je rast prometa generalnih tereta posebno važan pokazatelj budući da je riječ o segmentu s većom dodanom vrijednošću, što dodatno potvrđuje rast konkurentnosti Luke Ploče.