Mediteran Business Forum Split 2026: Cijene u turizmu moraju pratiti kvalitetu ponude Mediteran Business Forum Split 2026 otvorio je gradonačelnik Tomislav Šuta, poručivši da Split ulazi u razdoblje u kojem mora donositi hrabre razvojne odluke.

Prvi dan foruma donio je tri panela i jasne poruke o turizmu, gospodarstvu i umjetnoj inteligenciji. Na prvom panelu sudjelovali su Robert Pende, Ivo Bilić, Natalija Porobija, Alijana Vukušić, Damir Lukić i Joe Bašić.

Joe Bašić (Ultra Europe) istaknuo je da se Ultra održava “na svim kontinentima, u najvećim gradovima”, te da postoji više od 10.000 ljudi koji žele doći, ali nema dovoljno smještaja ni letova. Potvrdio je da Ultra ostaje u Splitu do 2034., uz model 5+5 godina. Direktorica TZ-a Splita Alijana Vukušić naglasila je da Split danas ostvaruje 3,2 milijuna noćenja, ali da “turizam nije nešto što se samo dogodilo” te da grad može postati centar Mediterana ako sačuva autentičnost.

Državni tajnik Robert Pende poručio je da se konkurentnost temelji na ravnoteži kvalitete i cijene, te da su ministrove molbe za korekcijom cijena opravdane, jer bi nesklad mogao štetiti idućih godina, ako povećani broj turista koji će doći zbog svjestke krize na pronađe kvalitetu odgovarajuću cijeni.

Direktor AC Hotela Damir Lukić dodao je da su “signali turista jasni” i da gosti traže vrijednost za novac, dok je zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić istaknuo da će Split u sljedećih pet godina biti “drugačiji grad”, s više hotela, događaja i novom infrastrukturom.

Industrije budućnosti: Hrvatska vraća stratešku proizvodnju

Na drugom panelu govorili su Joze Tomaš, Vedran Čardžić, Dino Kurtagić, Zvonimir Šimić i Frane Žanić. Ravnatelj Imunološkog zavoda Vedran Čardžić naglasio je da je pandemija pokazala važnost domaće proizvodnje: “Pandemija nam je dobro došla da se osvijesti potreba za bazičnom proizvodnjom.”

Podsjetio je da je ključni trenutak bio dobivanje zemljišta u Rugvici, da je prvi projekt Zmijski antitoksin, te da je u tijeku natječaj za izgradnju postrojenja za lijekove iz plazme.

AI i zdravstvo: Split može postati centar AI medicine

Treći panel okupio je predstavnike Sveučilišta u Splitu, Carneta, RAST-a, zdravstvenog sektora i AI stručnjaka. Stručnjakinja za bioznanost Danica Ramljak predstavila je inicijativu za osnivanje centra za AI medicinu u Splitu, s fokusom na razvoj pripravaka iz ljekovitog bilja i morskih organizama. Ravnatelj OB Dubrovnik Mario Bekić naglasio je da AI već mijenja praksu: “Ako smo mali, ne znači da smo glupi. Već koristimo AI u tumačenju radioloških nalaza.”

Sudionici su se složili da ministrov apel o korekciji cijena u turizmu ima realnu osnovu, Ultra ostaje u Splitu kao jedan od ključnih brendova, te da Split ima potencijal postati mediteranski centar AI inovacija u zdravstvu.