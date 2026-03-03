Ministar Ćorić govorio o brodogradilištu 3. maj, porezu na nekretnine i sukobu na Bliskom istoku

Upravno vijeće CERP-a donijelo je jednoglasnu odluku o prihvaćanju ponude Iskra brodogradilišta iz Šibenika za kupnju brodogradilišta 3. maj Rijeka 1905, izvijestio je u ponedjeljak potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.

Ćorić, koji je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), rekao je da je ponuda u vrijednosti od 6,7 milijuna eura u potpunosti u skladu s natječajem, istaknuvši i da Iskra brodogradilište preuzima obvezu zadržavanja brodograđevne djelatnosti na području 3. maja.

Ćorić je nakon sjednice Upravnog vijeća CERP-a izjavio da je novi vlasnik svjestan činjenice da su za “punu aktivaciju proizvodnje” potrebna ulaganja. “Koliko razumijem, spremni su za to, tako da vjerujem da će do toga u narednom razdoblju i doći”, rekao je Ćorić.

Dodao je da je razvoj djelatnosti Iskra brodogradilišta na području Šibenika od 2020. do danas bio vrlo uspješan, pa nema razloga ne vjerovati da će isto biti i na lokaciji u Rijeci.

Ćorić: Pravno je sve čisto

Na pitanje novinara je li pravna situacija “skroz čista” u pogledu raspolaganja vlasničkim udjelima, Ćorić je rekao da to govori sama činjenica donošenja današnje odluke te da ne vjeruje “da je na bilo koji način tu došlo do bilo kakve anomalije”.

“Što se tiče odluka Upravnog vijeća CERP-a, danas smo donijeli odluku (…) da se iznos o kojem se ovdje radi uputi prema društvu u stečaju 3. maj Rijeka, temeljem dogovora između njih i Republike Hrvatske”, izjavio je Ćorić, ponovivši da je u cijeloj transakciji “pravno sve čisto”.

Podsjetimo, sredinom siječnja postignuta je sudska nagodba kojom se država, nakon što je lani preuzela u vlasništvo tvrtku-kćer 3. maj Rijeka 1905, obvezala 3. maju brodogradilištu u stečaju isplatiti oko 6,6 milijuna eura, a očekuje se da će dobivenim novcem, između ostalog, u cijelosti biti isplaćeni bivši radnici 3. maja, njih oko 300.

U stečaju „starog“ 3. maja, koji je otvoren lani u svibnju, odlučeno je da se poslovanje neće nastavljati, brodograđevnu djelatnost na istoj lokaciji nastavio je 3. maj Rijeka 1905, a CERP je u studenome prošle godine zaprimio jednu obvezujuću ponudu za kupnju 3. maja Rijeka 1905 – od šibenskog Iskra brodogradilišta.

Početna cijena svih triju udjela, 100-postotnog udjela u temeljnom kapitalu, bila je 6,6 milijuna eura, a ukupna nominalna vrijednost oko 10,3 milijuna eura, uz uvjet zadržavanja brodograđevne djelatnosti.

Isprika za uplatnicu za plaćanje poreza na nekretnine onima koji nisu obveznici

Ministar Ćorić je odgovorio i na nekoliko novinarskih pitanja “van teme”, pa tako i o slučajevima pojedinih građana koji su dobili uplatnice za plaćanje poreza na nekretnine za stambene objekte u kojima žive.

Rekao je da je upoznat s time i da je tu očito došlo do pogreške, prije svega kod spajanja baza podataka, te da će pogreška biti ispravljena.

Uz ispriku, građanima je poručio da ne moraju brinuti jer oni koji žive u svojim nekretninama nisu obveznici tog poreza, stoga uplatnice ne moraju platiti već se samo javiti u Poreznu upravu i “jasno naznačiti o čemu se radi”.

Upitan što s onim građanima koji su već platili, ministar je rekao da ne vjeruje da je itko već platio tu obvezu, s obzirom da se to dogodilo jutros. “Siguran sam da naši građani sa svojim novcem postupaju racionalno i ekonomično i da svi oni koji znaju da ne bi trebali biti obveznici ovakvog poreza, to nisu ni učinili”, smatra Ćorić.

Ćorić vjeruje u deeskalaciju sukoba na Bliskom istoku

Na pitanje novinarke kako bi najnovija eskalacija na Bliskom istoku mogla utjecati na Hrvatsku, pa i u pogledu cijena energenata i inflacije, Ćorić je rekao da je Iran tijekom dana objavio da neće blokirati Hormuški tjesnac, što je neizmjerno važno iz perspektive globalne opskrbe naftom.

Rekao je i da daljnja eskalacija sukoba nikome nije u interesu te da priželjkuje da se situacija što prije smiri. S druge strane, snažan rast cijena nafte, ukoliko bi do njega došlo, reflektirao bi se na cjelokupnu svjetsku, europsku, pa onda i hrvatsku ekonomiju. “To se ne može izbjeći, tako da to nije scenarij kojim želimo ići. Još jednom, vjerujem da će doći do deeskalacije u narednim danima”, zaključio je Ćorić.