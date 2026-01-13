Potpisan ugovor za izgradnju dva nova broda za Scenic grupu u 3. maju Rijeka 1905

Tvrtka MKM Yachts i brodogradilište 3. maj Rijeka 1905 potpisali su ugovor o gradnji trupa i djelomičnom opremanju dva luksuzna riječna broda, svaki duljine 80 metara, za Scenic grupu, izvijestili su u ponedjeljak iz MKM Yachtsa.

Iz MKM Yachtsa ističu kako je to nastavak višegodišnje uspješne suradnje zahvaljujući kojoj su u Hrvatskoj posve izgrađena već dva polarna kruzera, a u riječkom brodogradilištu se, prema planu, gradi i treći.

Dva nova kruzera bit će namijenjena za plovidbu rijekom Douro u Portugalu, gdje Scenic grupa u operativi ima već dva broda. S obzirom na rastuću potražnju za takvim tipom putovanja, javila se potreba za nadopunjavanjem flote pa će tako jedan ploviti pod brendom Emerald, a drugi pod brendom Scenic, dodaju.

Isporuke trupa novih brodova predviđene su za kraj 2026. i početak 2027., dok se isporuka završenih brodova planira za drugi i treći kvartal 2027.

Brod Scenic Ikon, polarni kruzer, kojemu je kobilica položena u riječkom brodogradilištu u svibnju prošle godine u poodmakloj je fazi izgradnje, a početak plovidbe planira se u Veneciji 2028.

MKM Yachts trenutačno vodi gradnju još dva riječna broda, također za Scenic grupu, u Rumunjskoj. Jedan će biti isporučen u travnju iduće godine, a drugi početkom 2027. Uz to, MKM Yachts vodi još dva projekta u Rumunjskoj, na kojima su uključeni hrvatski proizvođači pa domaći stručnjaci sada rade na čak pet Scenicovih brodova.

Objašnjavaju kako MKM Yachts, nastavljajući provoditi svoj jedinstven model organizacije gradnje u cruise industriji, gradnju broda ugovara sa Scenic grupom i nakon toga posao dijeli u dvije faze.

Gradnju trupa i djelomično opremanje kompanija podugovara s 3. majem Rijeka 1905, dok ostale zahtjevnije faze preuzima njihov stručni tim. Takav model, kažu, omogućuje veću fleksibilnost, učinkovitost i kontrolu nad kvalitetom i znatno smanjuje pritisak i rizik na klasična brodogradilišta, koja se mogu fokusirati na ono u čemu su najkompetentniji, gradnju trupa.

Naglašavaju kako tim projektima 3. Maj Rijeka 1905 dobiva dodatni posao što podrazumijeva i zapošljavanje dodatnih radnika, a zapošljavat će i lokalne i regionalne kooperante na opremanju i uređenju brodova, ukazujući povjerenje hrvatskoj brodograđevnoj industriji i drugim domaćim sektorima.

Iz MKM Yachtsa i 3. maja su se posebno zahvalili premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi na podršci, navodeći da je zahvaljujući njihovim naporima brodogradilište opstalo, zbog čega je moguće raditi na aktualnim brodovima i planirati gradnju budućih.

U priopćenju još ističu kako je Grupacija Scenic svjetski predvodnik u segmentu luksuznih kružnih putovanja, da se suradnja s riječkim brodogradilištem pokazala uzajamno korisnom te podsjećaju kako je Scenic Eclipse II, proglašen najluksuznijim polarnim kruzerom na svijetu, izgrađen je u Hrvatskoj, isporučen tri mjeseca prije roka i ispod planiranog budžeta.