Vjerovnici suglasni s nagodbom, država će 3. maju isplatiti 6,6 milijuna eura

Skupština vjerovnika 3. maja brodogradilišta d.d. u stečaju u četvrtak je većinom glasova dala suglasnost na prijedlog sudske nagodbe s državom po kojoj bi se država, koja je lani postala vlasnik tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905, obvezala 3. maju u stečaju isplatiti nešto više od 6,6 milijuna eura.

Sklapanje nagodbe s državom je potkraj prošle godine predložio stečajni upravitelj 3. maja Loris Rak, nakon što je podignuo tužbu za pobijanje ugovora, kojima je država postala vlasnik 3. maja Rijeka 1905, a DORH je ranije dobio suglasnost da se takva nagodba u ime države i zaključi.

Skupštinu vjerovnika je na prijedlog stečajnog upravitelja, sazvala sutkinja Trgovačkog suda u Rijeci Vera Jelenović. Prema predloženoj nagodbi, Republika Hrvatska obvezala bi se 3. maju u stečaju platiti nešto više od od 6,6 milijuna eura najkasnije u roku od 90 dana od dana sklapanja sudske nagodbe te troškove parničnog postupka od 25.663 eura u roku od 8 dana.

U prijedlogu nagodbe stoji kako su obje strane suglasne da su bez pravnog učinka prema stečajnoj masi 3. maja i Ugovor o namirenju dijela potraživanja i Ugovor o prijenosu poslovnih udjela, koje su država i 3. maj sklopili u siječnju 2025. Tim ugovorima je država postala vlasnik tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905, njima je ugovoreno namirenje dugovanja i prijenos tri poslovna udjela, koje je 3. maj imao u tvrtki 3. maj Rijeka 1905, na državu.

Stečajni upravitelj obrazložio je u prijedlogu nagodbe kako je tim ugovorima, tj. dijelom imovine stečajnog dužnika, namirena tražbina Republike Hrvatske, dok je izostalo namirenje ostalih vjerovnika, koji također imaju tražbine prema stečajnom dužniku te da je tako poremećeno ujednačeno namirenje vjerovnika.

Tvrtka 3. maj Rijeka 1905 nastala je kao tvrtka-kćer 3. maja brodogradilišta u stečaju. Za nju je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) u studenome zaprimio obvezujuću ponudu za kupnju iz šibenskog Iskra brodogradilišta. Početna cijena svih triju udjela, 100-postotnog udjela u temeljnom kapitalu, bila je 6,6 milijuna eura, a ukupna nominalna vrijednost oko 10,3 milijuna eura, uz uvjet nastavka brodograđevne djelatnosti.

Nakon što je u svibnju na Trgovačkom sudu u Rijeci otvoren stečajni postupak nad “starim” 3. majem, utvrđeno je da imovina nije dostatna za pokriće tražbina te je odlučeno da se poslovanje neće nastavljati. Brodograđevnu djelatnost na istoj lokaciji nastavio je 3. maj Rijeka 1905.