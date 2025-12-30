Boeing dobio ugovor vrijedan 8,58 milijardi dolara za isporuku aviona F-15 Izraelu

Američkom proizvođaču zrakoplova Boeingu dodijeljen je ugovor vrijedan 8,58 milijardi dolara za izraelski program F-15, objavio je u ponedjeljak Pentagon.

Ugovor predviđa projektiranje, integraciju, instrumentaciju, testiranje, proizvodnju i isporuku 25 novih zrakoplova F-15IA za izraelske zračne snage s opcijom za dodatnih 25 zrakoplova F-15IA, objavljeno je nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na Floridi.

Hibridni ugovor uključuje troškove i fiksnu naknadu, dio s fiksnom cijenom i dodatne nedefinirane uvjete.

Radovi će se izvoditi u St. Louisu u državi Missouri, a očekuje se da će biti dovršeni do 31. prosinca 2035. godine.

Ugovor uključuje prodaju strane vojne opreme Izraelu i ciljano je dodijeljen Boeingu, bez provođenja tržišnog natjecanja, dodao je Pentagon.

SAD je ključni Izraelov saveznik i dobavljač oružja.